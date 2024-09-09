Küresel fırtına Türkiye'yi nasıl vuracak?

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişelerini artırmasıyla birlikte negatif bir seyir izleniyor. Bu hafta, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararlara çevrildi.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi, ağustos ayında 142 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı %4,2'ye düştü. Haziran ve Temmuz aylarındaki tarım dışı istihdam verilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Ortalama saatlik kazançlar ise %0,4 artış göstererek 35,21 dolara çıktı ve bu veri Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fed yetkilileri, ABD ekonomisinin dengelenmesi ve enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlemesi nedeniyle, faiz indirimlerinin zamanının geldiğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarında indirime gidilmesi gerektiğini savunarak, ekonomik verilerin daha büyük faiz indirimlerine işaret etmesi durumunda destek vereceklerini belirtti.

Piyasalarda, Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentiler güçlenirken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD BORSALARINDA DÜŞÜŞ

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve resesyon korkuları, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, cuma günü teknoloji hisseleri başta olmak üzere büyük şirketlerin hisselerinde ciddi kayıplar yaşandı. Tesla %8,5, Alphabet ve Nvidia %4, Amazon %3,7, Meta %3,2, Microsoft %1,6 ve Apple %0,7 düşüş kaydetti.

Avrupa borsalarında da cuma günü satıcılı bir seyir hakim oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta yapacağı faiz indirimi kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından izlenecek. Analistler, bankanın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapmasını beklerken, makroekonomik verilerle bu beklentilerin 100 baz puana çıkabileceğini öngörüyor.

Asya piyasalarında da satış baskısı devam ediyor. Çin'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentilerin altında kalırken, Japonya’da GSYH büyümesi beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Asya genelinde resesyon endişelerini artırarak piyasalarda negatif etki yarattı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BORSA İSTANBUL

Cuma günü, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,67 düşüşle kapatırken, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi dikkat çekti. Fitch, Türkiye'nin dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcı olacağına dair olumlu beklentiler içinde olduğunu belirtti.

Dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem gününde 34,0070 seviyesinde işlem görürken, analistler BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

Bugün piyasalarda Türkiye'de finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stokları ile tüketici enflasyon beklentisi verileri takip edilecek. Bu veriler, önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.