Küresel ısınma çiftçiyi vurdu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kuraklık endişesi yüzünden çiftçiler buğdayı bir ay geç ekiyor.

Buğday üretiminde Türkiye'de beşinci sırada yer alan ve Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından biri olan Yozgat'ta yağışların beklenen zamanda yağmaması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi başladı. Son yıllarda azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle çiftçiler, buğday ekimini bir ay geç yapıyor.

Çiftçiler, önceden nisan ayında beklenen yağışların artık mayıs ayında yağması nedeniyle buğday ekimlerini buna göre yaptıklarını belirttiler.

Çekerek ilçesine bağlı Arpacı köyünde çiftçilik yapan Tuncay Erol, "Son yıllarda artık ekim ayı kurak geçtiği için kasım ayında buğday ekiyoruz. Ekim ayında tohum ekersek yağış olmadığından dolayı tohum kuru kalıyor. İlkbahar yağışları da geç oluyor. Eskiden nisan ayında yağan yağmurlar artık mayıs ayında yağıyor. Kasım ayında yağış bekliyoruz. Değişen iklim koşullarına göre biz de tedbirimizi böyle alıyoruz. İnşallah 2025 yılı bol ve bereketli geçer" dedi.