Küresel kripto borsası yeni inscripton token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu

Bu entegrasyonlar sayesinde OKX, Web3'te tek noktadan inscription ekosistemi olarak piyasaya öncülük edecek.

OKX Web3 Cüzdan’a SRC-20 entegrasyonu sayesinde OKX kullanıcıları, 5 Şubat’ta bu inscription standartlarını görüntüleyebilecek ve transfer edebilecekler. Şubat ayı sonunda da DRC-20, ARC-20 ve Runes standartlarının önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek OKX Pazar Yeri entegrasyonu ile birlikte ise OKX, milyonlarca kullanıcısına DRC-20, ARC-20 ve Runes inscription’larını hiçbir ücret ödemeden alıp satma imkânı sağlayacak.

OKX Web3 Cüzdan’ın inscription aracı şu anda Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche-C ve Arbitrum da dâhil olmak üzere 23 ağda inscription mint etme işlevini destekliyor.

Bu geliştirmeler sayesinde genişleyen token standartları yelpazesi ile OKX Pazar Yeri, ücretsiz al-sat imkânı sunan sektörün en büyük inscription pazar yeri hâline gelecek.

Sektörün en gelişmiş ürünlerinden biri olan OKX’in inscription aracı, hex hata kontrolü, birden fazla inscription standardında likidite, toplu inscription kapasitesi ve otomatik hata tespiti özellikleri ile öne çıkıyor. OKX, bu zincirler arası ücretsiz al-sat deneyimini sunarak, büyük blok zincirlerindeki kullanıcılara inscription’ın gücünden yararlanma imkânı sağlıyor ve böylelikle Web3’ün daha fazla benimsenmesine ve gelişimine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Bu önemli entegrasyonu değerlendiren OKX’in Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “OKX olarak, Web3’ün önde gelen teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesini sağlamak için çalışıyoruz. Yeni ekosistemimiz de bu misyona olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. OKX kullanıcılarının inscription’ların potansiyelini keşfedebilmeleri ve bu potansiyelden faydalanabilmeleri için, tek bir platform üzerinde önde gelen token standartlarını ücretsiz ve kolay bir şekilde satın almalarını, satmalarını, oluşturmalarını ve bu standartlarla al-sat yapmalarını mümkün kılıyoruz, böylece erişimlerini daha da kolaylaştırıyor ve engelleri ortadan kaldırıyoruz.”

Inscription mint etme, satın alma ve satma hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.okx.com/landingpage/inscription-roadmap adresini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz:

Media@okx.com

OKX Hakkında

OKX, sektörde öncü rol oynayan bir küresel kripto borsası ve yenilikçi bir Web3 teknoloji şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının güvenle işlem yaptığı OKX, dünyanın dört bir yanındaki traderlar tarafından en hızlı ve en güvenilir kripto al-sat uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1, olimpiyat madalyalı Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3’e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali’nin de ana ortağıdır.

Web3 Cüzdan platformunda ise kullanıcılarına, NFT ve metaverse dünyasını keşfederken GameFi ve DeFi tokenleriyle al-sat yapabilmelerini mümkün kılan ürün ve çözümler sunuyor. OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı (PoR) denetim raporlarını yayımlıyor.

OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamamızı indirin veya internet sitemizi ziyaret edin: okx.com

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