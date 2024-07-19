Küresel kriz sonrası iki dev şirketin hisselerinde büyük düşüş

Düzenleme: Kaynak: AA
Küresel kriz sonrası iki dev şirketin hisselerinde büyük düşüş

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike adlı şirketten kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası bu iki şirketin hisseleri aşağı yönlü hareketlendi.

Dünya genelinde hava yolları şirketleri dahil farklı sektörlerde işlemleri aksatan küresel yazılım sorunu, CrowdStrike ve Microsoft'un hisselerini de olumsuz etki gösterdi.

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YÜZDE 10’U AŞKIN KAYIP

ABD'de piyasaların açılmasının ardından Teksas merkezli CrowdStrike'ın hisseleri, Türkiye saatiyle 16.31'de yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Şirketin hisselerinde açılışta kaydedilen düşüşün, hız kesse de sürdüğü görüldü. CrowdStrike'ın hisseleri Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde düşüşle 309,89 dolardan işlem gördü.

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MİCROSFT’TA DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

CrowdStrike'ın yanı sıra Microsoft'un hisseleri de açılışın hemen ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybı yaşadı. Şirketin hisselerindeki düşüşün, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 1'in altına indiği görüldü.

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Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsasında, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerinde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle sıkıntılar baş göstermiş; kimi işlemler durma noktasına gelmişti.

"BU BİR SİBER SALDIRI DEĞİLDİR"

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, sosyal medya sitesi X’te bulunan hesabından yaptığı açıklamada, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır” diyerek son durumu paylaşmıştı.

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada ise dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin giderildiği, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiği aktarılarak, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde devam ettiği belirtilmişti.

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