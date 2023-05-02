Küresel operasyonda 288 kişi tutuklandı

Europol yaptığı duyuruda, karanlık ağda yasa dışı ticarete yönelik küresel bir operasyon sonucu 288 kişinin tutuklandığını ve yaklaşık 51 milyon avroluk nakit ve sanal para birimine el konulduğu açıklandı.

Europol tarafından koordine edilen ve dokuz ülkeyi kapsayan operasyonda, kolluk kuvvetleri yasadışı ticarete yönelik tekeli kontrole aldı ve uyuşturucu alıp satmaya karışan 288 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda 50,8 milyon Euro, 850 kg uyuşturucu ve 117 ateşli silah ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 258 kg'ın üzerinde amfetamin, 43 kg kokain, 43 kg MDMA ve 10 kg'ın üzerinde LSD ve ecstasy hapın yer aldığı bildirildi.

SpecTor kod adlı bu operasyon, Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'de gerçekleştirildi.