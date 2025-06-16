Küresel pakt yeniden şekilleniyor! İklim krizi masada

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede dönüm noktası oluşturan Küresel İklim Paktı, dünya liderlerinin katılımıyla yenilendi.

Paris Anlaşması'nın 10. yıl dönümünde, 196 ülkenin temsilcileri, sera gazı emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir bir geleceğe geçiş hedeflerini güçlendirmek için bir araya geldi.

Yeni taahhütler, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı, karbon nötr hedeflerini öne çekmeyi ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı kırılgan bölgeleri korumayı amaçladı.

Uzmanlar, bu adımın küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlama hedefi için kritik olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ALARM VERİYOR

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) son raporuna göre, küresel sıcaklık artışı halihazırda 1,2°C’ye ulaştı ve bu oran, son buzul çağından beri görülen en yüksek seviye.

Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Johan Rockström, “Eğer emisyonları hızla azaltmazsak, 20 yıl içinde 1,5°C sınırını aşarak geri dönüşü olmayan kırılma noktalarına ulaşabiliriz. Grönland Buz Tabakası’nın erimesi gibi felaketler, ekosistemleri ve insan topluluklarını tehdit ediyor” uyarısında bulundu.

Rockström’ün bu sözleri, bilim dünyasının endişelerini yansıttı. Colorado Üniversitesi’nden Prof. Dr. Shijie Zhong liderliğinde yürütülen bir araştırma, buzul erimelerinin ani iklim dalgalanmalarına yol açabileceğini ortaya koydu. Zhong, “Son Buzul Çağı’nda yaşanan hızlı buz kayıpları, kısa süreli ama dramatik iklim değişimlerine neden olmuştu. Bugün de benzer bir riskle karşı karşıyayız” dedi.

ULUSLARARASI TAAHHÜTLER VE YENİ HEDEFLER

Yenilenen Küresel İklim Paktı, ülkelerin 2030’a kadar emisyonları %45 azaltma ve 2050’ye kadar net sıfır karbon hedefine ulaşma taahhüdünü içerdi.

Avrupa Birliği, “Fit for 55” paketiyle 2035’ten itibaren sıfır emisyonlu araçlara geçişi zorunlu kılarken, Japonya ve Güney Kore 2050, Çin ise 2060 için karbon nötr hedeflerini yineledi. Ancak, Hindistan gibi kömür kullanımını artıran ülkelerdeki çelişkili politikalar, uzmanlar arasında endişe oluşturdu.

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, iklim değişikliği 2030’a kadar 120 milyondan fazla insanı yoksulluğa sürükleyebilir. Özellikle Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya gibi bölgeler, tarımsal kaynaklara bağımlı toplulukların artan sıcaklık ve ekstrem hava olaylarından ciddi şekilde etkileneceği öngörüldü.

Oxford Üniversitesi’nden çevre ekonomisti Prof. Dr. Cameron Hepburn, “İklim değişikliği, mevcut sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştiriyor. Finansal destek ve teknoloji transferi, düşük gelirli ülkeler için hayati önem taşıyor” dedi.

TOPLUMDA ARTAN ENDİŞE VE EYLEM ÇAĞRISI

Küresel İklim Paktı’nın yenilenmesi, halkın iklim değişikliğine yönelik artan endişeleriyle de örtüştü.

Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, birçok ülkede vatandaşların çoğunluğu iklim değişikliğini “küresel acil durum” olarak gördü. Özellikle gençler ve kadınlar, iklim politikalarına daha fazla destek verdi.

İsveçli aktivist Greta Thunberg, zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Sözler yetmez, somut adımlar atılmalı. Bilim açık: Zaman daralıyor” dedi.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE TEKNOLOJİK ATILIMLAR

Pakt kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımları ve karbon yakalama teknolojileri öncelikli konular arasında yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arun Majumdar, “Karbon nötr hedeflere ulaşmak için enerji verimliliği ve temiz teknolojiler kritik. Ancak bu, yalnızca hükümetlerin değil, özel sektörün ve bireylerin de sorumluluğu” dedi.

GELECEK İÇİN UMUT VE ZORLUKLAR

Küresel İklim Paktı’nın yenilenmesi, umut verici bir adım olsa da, uzmanlar finansman eksikliği ve politik irade konusundaki belirsizliklere dikkat çekti.

UNDP’ye göre, iklim eylemi için yıllık 100 milyar dolarlık fon taahhüdü henüz karşılanamadı.

Prof. Dr. Rockström, “Harekete geçmek için daha fazla bekleyemeyiz. Her bir derecelik artış, milyonlarca insanın hayatını riske atıyor” diyerek acil eylem çağrısını yineledi.

Küresel İklim Paktı, bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında, insanlığın ortak geleceği için bir umut ışığı yaktı. Ancak bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesi, liderlerin kararlılığına ve küresel iş birliğine bağlı.