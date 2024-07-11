Küresel petrol arzı arttı

IEA'nın mayısa yönelik petrol piyasası raporu kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 150 bin varil azalışla 27 milyon 60 bin varil olarak gerçekleşti.

Yine bu dönemde ham petrol dışında kalan diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak gerçekleşti.

Bu veriler ele alındığında OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 640 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 130 bin varil altında oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise ilgili dönemde günlük 280 bin varil artışla 70 milyon 260 bin varil olarak açıklandı.

Buna göre küresel petrol üretimi, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artışla 102 milyon 900 varile çıktı.

KÜRESEL PETROL TAHMİNİ

Söz konusu rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 974 bin varil artarak yaklaşık 103 milyon 630 bin varil düzeyinde olması öngörülüyor.

IEA, geçen ay gerçekleştirdiği toplantı raporunda küresel petrol talebinde günlük 962 bin varillik artış tahmininde bulunmuştu.

2024’teki artıştaki talebin OECD dışı ülkelerinden gelmesi, zayıf ekonomik büyüme verileri, daha fazla verimlilik ve elektrikli araçlara yönelimin talebi olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

Bununla beraber OECD dışı ülkelerde talebin 2024’te günlük 1 milyon 67 bin varil artış kaydederek 57 milyon 506 bin varili göreceği tahmin ediliyor.

OECD ülkelerinde petrol talebinin 2024’te günlük 93 bin varil azalış kaydederek 45 milyon 557 bin varil yönünde olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin 2025 için ise bu yıla oranla günlük 979 bin varil artışla tahmini 104 milyon 41 bin varili görebileceği düşünülüyor.