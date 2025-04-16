Küresel piyasalar diken üstünde! Gözler Fed Başkanı Powell'da...

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı, karşılıklı tarife hamleleriyle sertleşerek küresel gündemin merkezinde yer alıyor. Her yeni gelişme, piyasaların yönünü etkilerken, yeni kriz olasılıklarına dair endişeleri de artırıyor.

Küresel çip devi Nvidia, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı açıklamada, H20 entegre devrelerinin Çin ve bazı ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini belirtti. Bu kısıtlamaların 5,5 milyar dolarlık kayba yol açabileceği ifade edildi.

Bu gelişme, ticaret savaşlarının derinleşeceği korkularını körüklerken, güvenli liman varlıklarına talebi artırdı. Altının ons fiyatı, son gelişmelerle rekor kırarak 3.292 dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bir röportajda, Çin dışında 14 ülkeyle anlaşmalar konusunda ilerleme sağlanabileceğini belirtti. Çin’le henüz anlaşma olmadığını, ancak yüzde 145’in üzerinde gümrük vergilerinin uygulanmayabileceğini söyledi. Bessent, “Başkan Trump’ın müzakere stratejisini açıklamayacağım.” diyerek Çin’in Hazine tahvillerini ABD’ye zarar vermek için kullanma riski olmadığını vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Çin’le ticaret anlaşmasına açık olduğunu ifade ederek, “Top Çin’in sahasında. Anlaşmayı onların yapması gerekiyor.” dedi. Leavitt, diğer ülkelerle yürütülen ticaret görüşmelerinde yakında bazı anlaşmaların duyurulacağını ekledi.

Tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler sürerken, Powell’ın konuşması, Fed’in gelecek projeksiyonlarına dair ipuçları verecek. Analistler, Fed’in yıl içinde 4 faiz indirimi yapacağına dair beklentinin zayıfladığını belirtiyor.

Fed New York şubesinin nisan ayı imalat endeksi -8,1 ile beklentileri aştı. Bank of America ve Citigroup’un ilk çeyrek net kârları sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 21 artarken, hisseleri sırasıyla yüzde 3,60 ve yüzde 1,76 değer kazandı.

Çin’in Boeing jet alımlarını durdurma talimatı verdiği haberleri sonrası Boeing hisseleri yüzde 2,36 düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33’e gerilerken, altının ons fiyatı 3.289 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 99,7’de, Brent petrol varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 63,5 dolarda.

New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 0,17, Nasdaq yüzde 0,05, Dow Jones yüzde 0,38 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne negatif başladı.

Avrupa’da Trump’ın tarifelerde esneklik sinyali vermesi risk algısını hafifletirken, bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek. Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki faiz indirimi kararını bekleyen piyasalarda ekonomik durgunluk ve enflasyon eğilimlerinin etkili olacağını belirtiyor.

Asya borsaları, ABD’nin çip kısıtlamaları ve tarife gerilimleri nedeniyle negatif seyir izliyor. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,4 büyürken, belirsizlikler artıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı, tarifelerin ekonomiye zarar vermesi durumunda müdahale sinyali verdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,32 düşüşle 9.393,79 puandan kapandı. Dolar/TL, yüzde 0,1 artışla 38,1140 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, BIST 100’de 9.300 ve 9.200 destek, 9.500 ve 9.600 direnç seviyeleri olduğunu belirtiyor.