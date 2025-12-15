Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki aşırı değerlenme kaygıları sürerken, şirketlerin yüksek harcama tahminleri küresel piyasalarda satış baskısını artırıyor.

Bu dönemde yapay zeka şirketlerinin harcamalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ön plana çıkıyor. Bu harcamaların önemli ticari gelir üretmesinin yıllar alabileceğine dair öngörüler, yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Öte yandan Fed üyelerinden gelen çelişkili sinyaller, küresel piyasalarda yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ile Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 9-10 Aralık toplantısında politika faizinin 25 baz puan indirilmesine neden karşı çıktıklarını açıkladı.

Bir önceki Fed toplantısında da faizlerin sabit tutulması yönünde oy veren Schmid, o tarihten beri çok az şeyin değiştiğini vurguladı. Schmid, enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu, ekonominin momentumunu koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumasına rağmen büyük ölçüde dengede kaldığını belirtti.

Mevcut para politikası duruşunun yalnızca mütevazı kısıtlayıcı olduğuna dikkat çeken Schmid, bu yüzden bu hafta faizlerin değiştirilmemesini tercih ettiğini ifade etti.

Goolsbee ise eylül ve ekim toplantılarında faiz indirimi yönünde oy kullanmış olmasına rağmen, özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri beklenmesi gerektiğini savundu. Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla indirimleri fazla öne çekmekten endişe ettiğini belirten Goolsbee, daha fazla kanıt toplamanın daha doğru olacağını söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan ziyade iş gücü piyasası konusunda kaygı taşıdığını belirterek, ocak toplantısında daha fazla veriye sahip olacaklarını kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise iş gücü piyasasının kademeli soğuduğunu ancak enflasyonun hedefin üzerinde kaldığını vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Fed'in bir sonraki başkanlığı için Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett veya eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'a yakın olduğunu açıkladı.

Fed'in yeni başkanının faiz kararlarında kendisine danışması gerektiğini söyleyen Trump, bir yıl sonra politika faizinin yüzde 1 veya daha düşük olmasını istediğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönünü belirleyebileceğini ve Fed'in gelecek adımlarına ipucu verebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,18'de, dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 98,4'te bulunuyor. Altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 3.329 dolarda, Brent petrolün varili yüzde 0,3 artışla 61,2 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

New York borsası cuma günü teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı kapandı. Broadcom hisseleri, beklentileri aşan kâr ve gelire rağmen yüzde 11,5 geriledi. Nvidia hisseleri yüzde 3,3, Amazon yüzde 1,8, Meta yüzde 1,3, Alphabet ve Microsoft hisseleri ise yüzde 1 düştü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti.

AVRUPA'DA BU HAFTA ECB VE BOE'NİN FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLECEK

Avrupa borsaları cuma günü bölge ekonomisine dair endişeler ve jeopolitik risklerin devamıyla satış ağırlıklı seyretti. Makroekonomik verilerde Almanya'da kasım TÜFE beklentilere paralel aylık yüzde 0,2 azaldı, yıllık yüzde 2,3 arttı. Almanya'da kasım şirket iflasları geçen yıla göre yüzde 11,7 artarak 18.125'e yükseldi ve son 11 yılın zirvesine çıktı. İngiltere ekonomisi ekimde yüzde 0,1, Ağustos-Ekim 2025 döneminde yüzde 0,1 daraldı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2026'da Avro Bölgesi'ndeki 110 bankanın jeopolitik şoklara dayanıklılığını test edeceğini açıkladı. Bu hafta ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları izlenecek. ECB'nin faizleri sabit tutacağı kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,8'den 3,6'ya gerileyerek hazirandan beri ilk yavaşlamayı gösterirken, zayıf büyüme verisinin ardından BoE'nin 25 baz puan indirimle faizi yüzde 3,75'e çekmesi bekleniyor; piyasalar gelecek yıl yüzde 3,25'e kadar düşüş öngörüyor. Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,21, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,43 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 geriledi.

ASYA TARAFINDAN BOJ'UN FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA OLACAK

Asya borsaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı öncesi teknoloji endişeleri ve Çin'deki makroekonomik verilerin ekonomideki sorunların derinleştiğine işaret etmesiyle haftanın ilk gününde negatif seyretti. Veriler enflasyon kaygılarını artırırken, BoJ'un bu hafta faiz artırımı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, bankanın nötr faiz olarak gördüğü yüzde 1,0-2,5 aralığına doğru ilerleyip ilerlemeyeceğine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, daha önce nötr faiz tahmininin zorluğu nedeniyle artış sınırında belirsizlik olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Çin, belirli çelik ürünlerine 2026'dan itibaren ihracat lisansı getireceğini açıkladı.Çin'de kasım perakende satışları yüzde 1,3 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş büyümeyi kaydetti. Kasım sanayi üretimi yıllık yüzde 4,8 ile beklentilerin altında kaldı. Yeni konut satışları aylık yüzde 0,4, ikinci el yüzde 0,7 azaldı. China Vanke'nin 2 milyar yuanlık tahvil geri ödemesini erteleme talebinin reddedilmesinin ardından hisseleri yüzde 2 düştü. Konut verileri ve Vanke sıkıntıları sektördeki sorunların derinleştiğini gösterdi. Japonya'da Tankan imalatçı güven endeksi 4. çeyrekte 14'ten 15'e yükseldi.

Bu gelişmelerin Pekin üzerinde destek baskısı yaratması bekleniyor. Yapay zeka endişeleri Güney Kore borsasında yüzde 1'in üzerinde kayba yol açtı. Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

BORSA CUMA GÜNÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,69 yükselişle 11.311,31 puandan kapandı. Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 aralık vadeli kontratı cuma akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 12.452,00 puana indi. Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,6954'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 42,7002'den işlem görüyor. Cuma verilerine göre Türkiye cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar fazla vererek üst üste dördüncü ay pozitif kaldı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i cuma 217,355 puana gerileyerek Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye indi. Geçen hafta Washington'da temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik yönlerini kapsamlı ele aldıklarını açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi sanayi üretimi ve New York Fed imalat endeksinin izleneceğini belirtirken, teknik olarak BIST 100'de 11.400 ve 11.500 direnç, 11.200 ve 11.100 destek seviyeleri olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed imalat sanayi endeksi