Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

Küresel piyasal pozitife döndü

ABD'de resesyon endişelerini abartılı bulundu. Küresel piyasalar geçen hafta görülen toparlanmaya haftanın ilk iş gününde de devam etti. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşti.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık da yüzde 3 artmasının bekleniyor. Analistler, piyasalarda enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydediyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti. Para piyasalardaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri lananında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterdi.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üstünden 103,2 seviyesinde...Altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 bin 433 dolar seviyelerinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 yükselişle 79,5 dolardan işlem görüyor.

New Yok borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesinin piyasalardaki resesyon endişelerinin hafifletmesiyle cuma gününü yükselişle tamamladı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yaşanan satış baskısının ardından başlayan toparlanma eğilimiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Analistler, bölgede özellikle Almanya başta olmak üzere ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ve ECB'nin gelecek ay faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, yıl sonuna kadar da 6 kez faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 2,25 seviyelerine çekebileceğini kaydetti.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,3, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ASYA PİYASALARI

Asya tarafında da New York borsasında cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarına taşındığı görülürken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.Dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 147,2 seviyesinde seyrediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan risk konusunda uyarmasının ardından ülkede 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 2,25'e yükseldi.

BORSALAR YÜKSELİŞTE

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.