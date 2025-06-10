Küresel piyasalar nefesini tuttu! Londra’da kritik zirve: Ticaret savaşında barış mı geliyor? (10 Haziran 2025)

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tarifelerle başlayan ticari gerilimlerin kalıcı olarak çözülmesi için taraflar Londra’da bir araya gelerek görüşmelere başladı ve bu müzakereler yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu haline geldi.

Analistler, görüşmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönünü belirleyeceğini vurgularken, nadir toprak elementleri ihracatı ve bazı stratejik teknolojilerdeki kısıtlamaların masada olmasının beklendiğini ifade etti.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ İLERLİYOR

ABD adına görüşmelere katılan Hazine Bakanı Scott Bessent, toplantının “olumlu” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick görüşmeyi “verimli” olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret görüşmelerine dair açıklamaları da yakından takip ediliyor. Trump, Londra’daki Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerden olumlu haberler aldığını dile getirdi.

Trump, Çin ile ilişkilerin çok iyi ilerlediğini söyleyerek, ABD şirketlerinin Çin pazarına erişimini artırmak istediklerini belirtti. İhracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise “Bakacağız” yanıtını verdi.

Analistler, olumlu haber akışının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade etti.

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LOS ANGELES’TAKİ PROTESTOLAR SÜRÜYOR

ABD’nin Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için geçen hafta başlayan protestolar devam ederken, bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor.

ICE karşıtı gösterilerde birçok protestocu gözaltına alınırken, Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sınır güvenliği, ekonomik güvenliğin temelidir. Los Angeles’taki şiddetli protestolar bu gerçeği açıkça ortaya koydu” dedi.

ABD’DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYİRDE

Bu gelişmelerle, dün New York Borsası’nda Nasdaq endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay bir seyir izledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne olumlu başladı.

Kurumsal tarafta, iki halka açık şirkete bölüneceğini açıklayan Warner Bros. Discovery’nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. WWDC etkinliğinde yapay zeka yeniliklerini tanıtan Apple’ın hisseleri ise yüzde 1,2 düştü.

Çip üreticisi Qualcomm’un hisseleri, İngiltere merkezli Alphawave Semi’yi yaklaşık 2,4 milyar dolara satın alma anlaşması sonrası yüzde 4’ün üzerinde yükseldi.

Tahvil piyasalarında dün alıcılı bir seyir gözlenirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan düşüşle yüzde 4,48’e geriledi. Şu an ise yüzde 4,49 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,2 artışla 99,2 seviyesinde seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 yükselişle 66,8 dolardan işlem görüyor.

Tarife cephesindeki olumlu haberlerle gerileyen altının ons fiyatı, şu an yüzde 0,6 düşüşle 3 bin 307 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA, ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Avrupa’da, bugün devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri yakından izleniyor. Bölgedeki jeopolitik gelişmeler de piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Londra’da yaptıkları görüşmede, NATO’nun müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamadaki rolünü ve gelecekteki finansman önerilerini tartıştı.

Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,54, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYİRDE

Asya’da, ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle alıcılı bir seyir öne çıkıyor ve tarafların açıklamaları yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

Ticaret savaşlarının tırmanmayacağı beklentisi, bölgede risk iştahını artırırken, görüşmelerde ABD’nin Çin’e uyguladığı bazı teknolojik ürün kısıtlamalarının da ele alınması bekleniyor.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin piyasa katılımcılarıyla yakın iletişim kurarak uygun borç yönetim politikaları uygulayacağını belirtti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri borsayı hareketlendirdi

YURT İÇİ PİYASALAR KURBAN BAYRAMI SONRASI AÇILIYOR

Yurt içi piyasalar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen hafta cuma ve dün kapalıydı. Perşembe günü yarım gün işlem gören Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 artışla 9.486,56 puandan kapandı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 39,2790’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 39,2830’dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.400 ve 9.300 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11.30 Avro Bölgesi, Sentix yatırımcı güveni

17.30 Türkiye, mayıs ayı hazine nakit dengesi