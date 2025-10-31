Dünyada enflasyonla mücadele devam ederken, merkez bankaları da öngörülemeyen fiyat yükselmelerini önlemek ve enflasyonun yeniden hızlanmasını engellemek için ihtiyatlı tutumlarını koruyor. Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayı para politikası kararından sonra aralık toplantısında politika faizinde ek indirimin garanti olmadığını belirtmişti. Powell, yüksek belirsizliklere işaret ederek temkinli mesajlar iletmişti.Powell'ın sözlerinin etkisiyle dün finans piyasalarında keskin dalgalanmalar yaşandı. Fed'in aralıkta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 95'ten yüzde 70'e indi.Analistler, bu açıklamaların hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

HÜKÜMET KAPANMASI BİR AYI AŞTI

ABD'de hükümet kapanması 30 günü geride bıraktı ve ülke tarihinin en uzun kapanması olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde çeşitli girişimlere rağmen Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe taslağında uzlaşma sağlanamadı.

Kapanmanın uzaması, kamu kurumlarının makroekonomik verilerini geciktiriyor ve belirsizlikleri artırıyor.

ABD İLE ÇİN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE UZLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün Güney Kore'de bir araya geldi. Görüşmeden çıkan olumlu sinyaller, piyasalardaki risk algısını yumuşattı.Trump, görüşme sonrası birçok konuda anlaşma sağladıklarını ifade ederek, Çin'in büyük hacimde soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerini satın alacağını duyurdu.Fentanil ve öncü maddelerinin denetimi konusunda Çin'in sıkı önlemler alacağını belirten Trump, bu kapsamda Çin'e uygulanan yüzde 20 ek tarifeyi yüzde 10'a indirdiğini açıkladı.

Trump, nadir toprak elementleri için "hiçbir engel kalmadı" diyerek, tarifeler konusunda yakında anlaşmaya varacaklarını söyledi. Çin'in nadir toprak elementleri kısıtlamalarını bir yıllığına erteleyeceğini bildiren Trump, sürenin uzatılabileceğini ekledi.

META HİSSELERİ ENDEKSLERİ AŞAĞI ÇEKTİ

Yoğun politik ve ekonomik ajandanın yanı sıra şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçları da yakından izleniyor. Dün ABD-Çin görüşmesinin yarattığı iyimserlik, Meta'nın bilanço açıklamasıyla yerini satış baskısına bıraktı.Meta, beklentileri aşan kar ve gelir raporladı. Ancak sermaye harcaması öngörüsünü artırması hisselerde satış dalgası tetikledi. Şirket hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Bu mali yılda sermaye harcamalarının artacağını belirten Microsoft'un hisseleri de yüzde 3'e yakın düştü. Piyasa kapanışından sonra açıklanan sonuçlara göre Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 8, Amazon'un ise yüzde 13 arttı.Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,57 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,99 geriledi.Kapanış sonrası bilanço sonuçlarıyla satış baskısı hafiflerken, ABD endeks vadeli işlemleri yeni güne yükselişle başladı.Dün yüzde 2,4 yükselerek 4 bin 24 dolardan kapanan altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 6 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasalarında satışlar hâkimken, 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş üçüncü güne uzandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu anda yüzde 4,10 civarında.Dolar endeksi 99,5 seviyesinde dengeli seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı arz fazlası beklentileriyle yüzde 0,2 azalarak 63,9 dolardan alıcı buluyor.

ECB EKİMDE FAİZLERİ SABİT TUTTU

Avrupa borsalarında dün İngiltere dışında düşüşler hâkimdi; Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise üç ana politika faizini beklendiği gibi değiştirmeden bıraktı.Politika metninde enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefe yakın olduğu ve Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümüne dair değerlendirmesini koruduğu vurgulandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde büyüme risklerinin azaldığını ve geçmişe kıyasla hafiflediğini ifade etti.

Kurumsal alanda Alman otomobil devi Volkswagen üçüncü çeyrekte 1,3 milyar avro zarar açıkladı. Volkswagen, ABD gümrük tarifelerinin bu yıl 5 milyar avro ek yük getireceğini belirtti.Makro tarafta ise bugün Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde.Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,09 düşerken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,04 yükseldi. Avrupa endeks vadeli işlemleri güne gerilemeyle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK AÇILDI

Asya borsalarında karışık bir tablo hâkim; Çin'de imalat aktivitesinin ekimde daralmaya devam etmesi Çin piyasalarını aşağı çekiyor.Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat PMI'si ekimde 0,8 puan gerileyerek 49'a indi. Endeks 7 aydır daralma bölgesinde kalıyor.

Japonya'da veri akışı izlenirken, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,8 artarak beklentiyi aştı.Japonya'da eylül işsizliği yüzde 2,6 ile tahminlerin üstünde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise eylülde aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile öngörüleri geçti.Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,9 düşüşle işlem görüyor.

YURT İÇİNDE TCMB PPK ÖZETİ TAKİP EDİLİYOR

Dün satış baskın bir seyir sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 kayıpla 10.837,30 puandan kapattı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,04 geriledi.Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu nedeniyle pozisyon taşıma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.Yeni günde TCMB'nin geçen hafta 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 39,50'ye düşürdüğü PPK toplantı özeti odak noktası.Dolar/TL dün 41,9650'den kapandıktan sonra bugün bankalararası açılışta yüzde 0,2 yukarıda 42,0340'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB PPK özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ile Almanya perakende satış verilerinin izleneceğini söylüyor.

Teknik olarak BIST 100'de 10.800-10.700 destek, 10.900-11.000 direnç konumunda.

Piyasalarda bugün izlenecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksi

10.00 Almanya, eylül ayı perakende satışlar

10.00 İngiltere, ekim ayı konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici fiyat endeksi

14.00 Türkiye, 23 Ekim TCMB PPK Toplantı Özeti