Küresel piyasalar pozitif seyrediyor (6 Ekim 2025)

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'e yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasıyla haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. ABD'de federal hükümetin kapanma endişelerine rağmen, ülkedeki iş gücü piyasasında gözlenen zayıflama sinyalleri, Fed'e ilişkin "güvercin" (genişlemeci) beklentileri kuvvetlendiriyor. Bu durum, küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor.

Hükümetin kapanması nedeniyle, geçen hafta Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) hem haftalık işsizlik maaşı başvurusu hem de eylül ayı tarım dışı istihdam verilerini açıklayamadı. Analistler, ABD'de geçen hafta özel sektör tarafından yayınlanan istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerini desteklediğini ancak enflasyon verisinin de gelmemesi durumunda bankanın para politikası yol haritasına ilişkin belirsizliklerin artabileceği uyarısını yaptı.

ABD'DE KAPANMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, hükümet kapanmasının ekonomik sonuçlarının her geçen gün ağırlaştığını vurguladı. Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu, kapanmayı sonlandırabilecek geçici bütçe tasarıları, Senato'da gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Makroekonomik cephede ise, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 50'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı. S&P Global hizmet sektörü PMI verisi de eylülde bir önceki aya göre 0,3 puanlık düşüşle 54,2'ye indi.

FED YETKİLİLERİ VE TOPLANTI TUTANAKLARI ODAKTA

Makro verilerin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylerken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise Bankanın görevini yerine getirmesi için yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtti. Fed'in bu hafta yayınlayacağı toplantı tutanakları da piyasaların odağında yer alacak.

ALTIN REKOR TAZELEDİ, PETROL YÜKSELDİ

Altının onsu, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle bugün 3.945,1 dolarla rekor tazeledi. Şu sıralarda altının onsu cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 3.929 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentilere uygun olarak günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Analistler, bu ılımlı artış kararının petrol fiyatlarını desteklediğini belirtirken, Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 65,3 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL BORSALARDA DURUM

New York borsasında cuma günü Dow Jones yüzde 0,51 artarken, S&P 500 yatay seyretti ve Nasdaq yüzde 0,28 azaldı. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı. Avrupa borsalarında cuma günü Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi; bölgede Rusya ile artan gerilim ve Fransa'daki siyasi gelişmeler takip edildi. Asya'da ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yeni Başbakan adayı Takaiçi Sanae’nin mali genişleme yanlısı politikalar izleyeceği beklentisiyle 47.976,98 puanla rekor seviyeyi gördü.

VİOP YÜKSELİŞLE KAPATTI

Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansını yüzde 0,5 yükselişle kapattı. Dolar/TL ise haftaya yatay bir seyirle 41,6900 seviyesinde başlıyor.