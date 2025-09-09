Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! (9 Eylül 2025)

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağını belirterek, ılımlı gelen bir verinin eylül ayında 50 baz puanlık bir gevşeme adımını destekleyebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre New York Fed'in yayımladığı ağustosa ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsizlik ve iş kaybı beklentileri kötüleşirken, iş bulma beklentisi Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN YENİ GÜNE REKORLA BAŞLADI

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altının fiyatı dün rekor tazeleyerek 3 bin 657,14 dolara çıktı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kazancıyla 3 bin 635 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 655 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 düşüşle 97,4'ten kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 azalışla 97,3 seviyesinden başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 primle 66,3 dolarda satılıyor.

Bu gelişmelerle ABD tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün düşüşünü 4. işlem gününde de sürdürerek yüzde 4,05 seviyesine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Şirketler tarafında ise ABD merkezli telekomünikasyon şirketi EchoStar, SpaceX'e yaklaşık 17 milyar dolar değerinde spektrum lisansı satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. EchoStar'ın hisseleri yüzde 20 değer kazandı.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif seyirle başladı.

FRANSA'DA GÜVENOYU ALAMAYAN HÜKÜMET DÜŞTÜ

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, Fransa'daki politik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Bayrou hükümeti bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götürme kararı almıştı. Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Bu gelişmelerle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun Avrupa için güvenlik mimarisinin belkemiği olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne hafif satıcılı başladı.

ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya tarafında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya-ABD ticaret ilişkilerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Japonya'nın gümrük vergisi müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD'nin Japon otomobilleri ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere Japon mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin 16 Eylül'e kadar düşürülmesinin planlandığını açıkladı.

Öte yandan, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklaması sonrası ortaya çıkan politik belirsizlik varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Çin tarafında ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasıyla ticari gerilimlerin, ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığı bir dönemde BRICS ülkelerine çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu.

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ ORTA VADELİ PROGRAM'I AÇIKLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 yükseldi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla yola devam ettiklerini söyledi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 41,2040'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,2730'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, ağustos ayı yıllık makine siparişleri