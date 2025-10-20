ABD'li yetkililerin Çin ile süregelen ticari anlaşmazlıklara dair uzlaşmacı tutumu, küresel düzeyde risk algısının gerilemesine neden oldu. Bu olumlu açıklamalar, ABD'nin Çin ile ticari gerginlikleri azaltma yönündeki çabalarını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı bir röportajda, Çin'e uygulamayı düşündüğü yüzde 100 gümrük vergisinin "sürdürülebilir" olmadığını ifade ederek, şu sözleri kullandı: "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız."

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile önümüzdeki haftalarda görüşeceğini açıklayan Trump, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi. İki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerginliğini gidermeyi amaçlayan müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Xinhua haber ajansına göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile sabah saatlerinde video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin yeni turunun en kısa sürede düzenlenmesi konusunda fikir birliğine vardı. Öte yandan, ABD'de bölgesel bankalara yönelik kaygıların azalması da küresel risk iştahını pozitif etkiledi.

Ancak Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, bunların parçaları ve otobüslere tarife uygulanmasını öngören bildiriyi de imzaladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların temel odağında yer alacağını belirtiyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında geçen hafta konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin yakın aylarda sona erebileceğini bildirdi. Powell'ın bu açıklamaları sonrasında, para piyasalarında Fed'in bu ay ve aralıkta 25'er baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi beklentisi güçlendi.

Ekonomik veri akışı ve söylemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Geçen hafta 4 bin 379,4 dolarla rekor kıran altının onsu, yeni haftaya düşüşle başladı ve şu an yüzde 0,2 kayıpla 4 bin 243 dolardan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02, dolar endeksi ise yatay seyirle 98,4 seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik gerilimlerin düşme ihtimaliyle önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 60,8 dolara geriledi.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

New York borsasında, ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yatışmasıyla cuma günü pozitif bir performans sergilendi. Geçen hafta Zions Bancorp ve Western Alliance gibi bölgesel bankaların bazı kredilerdeki usulsüzlük açıklamaları sonrası artan kredi portföyü kaygıları hisselerde sert düşüşlere neden olmuştu. Ancak cuma günü Zions hisseleri yaklaşık yüzde 6, Western Alliance hisseleri ise yüzde 3 değer kazandı. Bu gelişmelerle Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0,52 ile yüzde 0,53 arasında artışla kapandı. ABD endeks vadeli kontratları haftaya pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI CUMA GÜNÜ NEGATİF KAPANDI

Avrupa borsaları, ABD'deki olası bir bankacılık krizi endişesiyle cuma gününü düşüşle tamamladı. Barclays ve Deutsche Bank gibi önde gelen Avrupa bankalarının hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Açıklanan makroekonomik verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 2,2 oldu. İngiltere ekonomisi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentiler doğrultusunda büyüdü. Öte yandan, Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Bu gelişmelerle İngiltere FTSE 100, Fransa CAC 40, İtalya FTSE MIB 30 ve Almanya Dax 40 endeksleri yüzde 0,18 ile yüzde 1,76 arasında değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya karışık başladı.

ASYA BORSALARINDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Asya borsalarında, Japonya'daki siyasi belirsizliklerin azalması ve Çin'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasıyla yükselişler kaydedildi. İktidardaki Liberal Demokrat Parti ve ana muhalefetteki Japonya İnovasyon Partisi'nin hükümet kurma anlaşmasıyla, Takaiçi Sanae'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması ihtimali güçlendi. Takaichi'nin genişlemeci mali politikalar izlemesi bekleniyor.

Çin'de 3. çeyreğe ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerine çıktı. Ülkede eylül ayı perakende satışları yüzde 3, sanayi üretimi ise yüzde 6,5 arttı. Ancak sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak Kovid-19 salgınından bu yana ilk düşüşü yaşadı. Çin Merkez Bankası, beklentiler dahilinde 1 yıllık gösterge faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık gösterge faiz oranını ise yüzde 3,50'de sabit tuttu. Bu gelişmeler ışığında, kapanışa yakın Japonya Nikkei 225, Çin Şanghay, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore Kospi endeksleri yüzde 0,7 ile yüzde 2,7 arasında değer kazandı.

TÜRKİYE PİYASALARI VE GÜNDEMi

Cuma günü Borsa İstanbul'da (BIST) BIST 100 endeksi günü yüzde 1,56 düşüşle 10.208,76 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 41,9490'dan işlem görüyor.

Washington'da G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin iyimser değerlendirmelerde bulunarak, enflasyonun düştüğünü, bütçe açığının makul düzeyde olduğunu ve dış dengesizliklerin büyük ölçüde giderildiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, fiyat istikrarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayarak, "Fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz. Bunu ele aldığımızda, diğer tüm sorunlar da çözülecektir. İlk günden beri, fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürmeye odaklandık." dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir güncelleme yapmadı; not "BB-" ve görünüm "durağan" olarak kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi. BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.100 ve 10.000 seviyeleri destek, 10.300 ve 10.400 seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Bugün ABD'de resmi kurum verisi açıklanmayacak.