Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler faiz indirimi konusunda Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istiyorlar.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları dikkat çekti. Faizde indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine gideceği yol konusunda biraz daha sabırlı olmak gerektiğini savunan Bostic, "ABD'de yüzde 2'lik enflasyona ulaşmanın diğer yerlere göre daha uzun sürmesi beni şaşırtmaz." dedi.

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verilerinin görülmesi gerektiğini vurgulayan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, veriler güven verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini ifade etti.

İşte bu açıklamaların ardından para piyasalarındaki faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimali yüzde 65'den yüzde 50'lere geriletti.

Bu gelişmelerin ardından, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi geçen hafta yaklaşık 5 baz puan artışla yüzde 4,47'ye çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 104,7 seviyesine çıktı. Ons altın haftayı yüzde 3,33 düşüşle 2.334 dolara geriledi. Brent petrol de tıpkı altın gibi yeriledi. 82 doların hemen altına indi. New York bossasında karışık seyretti.

Çip üreticisi Nvidia'nın üç aylık dönemde gelir yüzde 262 artış göstrerek 26 milyar dolarla rekor kırdı. Bu da şirketin hisselerinde yüzde 15'in üzerinde değer kazandırdı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİFE DÖNDÜ.

Avrupa borsalarında, seyir geçen hafta negatif döndü. ECB'nin haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Buna karşın ECB yetkililerinden yine açıklamalar temkinli geldi. Berlin'de düzenlenen DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.

ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Asya pay piyasalarında, satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin söz konusu fiyatlamalarda etkili olduğu görülüyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 2,5'le beklentilerin üzerinde gerçekleşse de, enflasyonun yavaşlaması Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daralttı.

ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı Japon yeni üzerindeki satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, Japonya'da enflasyonun istenilen seviyeye çıkmaması BoJ'u faiz artırımı konusunda sınırlıyor.

Bu gelişmelerle, dolar/yen paritesi geçen hafta 157 seviyesinin üzerini test etti.

Çinli elektrikli araba üretici Li Auto'nun zayıf finansal sonuçları da Asya piyasalarındaki negatif seyirde etkili oldu.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 0,31 artışla 10.676,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.