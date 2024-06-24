Küresel piyasalarda kafalar karıştı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki seyirin izlenmesine neden oldu. Amerika'da yatırımcıların ve analistlerin gözü kulağı yoğun veri gündeminde olacak.

Amerika'da son dönem verilerin ardından Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlarla ilgili olarak ortaya çıkan belirsizlikler, pay piyasaları risk iştahının düşürdü.

Nvidia hisseleri geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşadı. Bu düşüş diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Qualcomm'un hisseleri yüzde 1,4, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,2 ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 0,29 düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yatay seyirle yüzde 4,26 seviyesinden başladı. Dolar endeksi ise son iki ayın en üst seviyesinde haftaya kapattı.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,7 azalışla günü 2 bin 321 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 325 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da cuma günü yüzde 0,7 değer kaybıyla günü 84,3 dolardan kapattı. Brent petrol yeni haftaya 84,4 dolardan giriş yaptı.

Avrupa'da ise BoE ise politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25'te bıraktı. İsviçreMerkez Bankası SNB de faizi ikinci kez 25 baz puan düşürdü.

ASYA

Asya pay piyasalarında ise Japonya hariç negatif bir seyir öne çıktı. Gözler bu hafta Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye'de de bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. Politika Faiziyle ilgili karar Para Politikası Kurulu'nun yapacağın toplantının ardından saat 14.00 açıklanacak. Faizin yüzde 50'de sabit tutması bekleniyor.