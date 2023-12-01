Küresel sağlık girişimi geleneksel tıbbı teknolojiyle birleştiriyor

Geleneksel tıbbı teknolojiyle birleştirerek bireylerin zihinsel ve fiziksel performasını optimize edebilecekleri bilgiler sunan küresel sağlık şirketi ise saç analiziyle kişiye özel biyokimya haritası çıkarıyor. Böylece, hastalıkların temel nedenini bulurken erkenden önlem alınmasını sağlıyor.

Gittikçe zorlaşan yaşam koşulları, insanların hem zihinsel hem de fiziksel sağlıklarını etkiliyor. Küresel kamuoyu araştırmaları şirketi Ipsos’un konuya dair yaptığı anketteki katılımcıların %62’si, stres nedeniyle günlük yaşamlarının sekteye uğradığını bildiriyor. Bununla birlikte %78’i zihinsel sağlıklarının en az fiziksel sağlıkları kadar önemli olduğunu düşünürken, %71’i de fiziksel sağlıklarını önceliklendirdiğini vurguluyor. Dünya nüfusunun %80’inin geleneksel tıbbın sağlık açısından önemli olduğunu düşünmesi de araştırmada ortaya çıkan tabloyu destekliyor. Dünya Sağlık Örgütü de geleneksel tıp alanına bilimsel doğrulama getirerek bu çözümlerinin potansiyelini çıkarmak ve ülkelerin sağlık sistemlerine dahil etmek için çalışmalar yürütüyor. Günümüzde kullanılan sağlık ürünlerinin %40’ının eski şifa yöntemlerine uzanan doğal maddelerden türetildiğini belirten küresel sağlık şirketi ResetYourself ise geleneksel tıbbı teknolojiyle birleştirerek bireylerin zihinsel ve fiziksel performasını optimize edebilecekleri bilgiler sunuyor.

ResetYourself CEO’su Kadir Yücelbaş, “Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla insanların birçoğu yüksek tempolu bir yaşam sürerken, bu yoğunluk içinde kendilerine daha az zaman ayırmaya başladı. Bunun doğal bir sonucu olarak, zihinsel ve fiziksel sağlıklarında çeşitli problemlerin ortaya çıkması veya artması da kaçınılmaz oldu. Biz de her bireyin benzersiz olduğunu kabul eden yaklaşımımızla sağlık sorunlarını yalnızca çözmekle kalmıyor, temel nedenini bulmaya odaklanıyoruz. Hastalıklara karşı önlem alınmasını sağlıyoruz. Her insanın benzersiz biyokimyasını ortaya çıkarmak için eski şifa yöntemlerini bilim ve teknolojiyle birleştiriyoruz” dedi.

“Yaşam tarzlarının vücudu nasıl etkilediğini analiz ediyoruz”

Uyguladıkları yenilikçi yaklaşımda saçtaki mineral ve ağır metaller analizini bir tarama aracı olarak kullandıklarını aktaran Kadir Yücelbaş, “Bireylerin, dinç olmak için yaptığı diyetlerinin ve benimsedikleri yaşam tarzlarının vücutlarını hücresel düzeyde nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı oluyoruz. Fiziksel ve zihinsel performansını nasıl optimize edebilecekleri konusunda kişiselleştirilmiş bilgiler sunuyoruz” diyerek saç analizi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Saç analizi, bedenin mineralleri ve toksik metali nasıl metabolize ettiğini çözümlemeyi sağlıyor. Buna dayalı olarak beslenme, egzersiz ve zihni, tek bir yaşam tarzı çözümünde buluşturan kişiselleştirilmiş bir test olarak öne çıkıyor. Bu analitik laboratuvar testi, saçın bir örneği üstünden biyokimyanın planını oluşturuyor. Kişilerin vücudunun net bir resmini sunarak fiziksel ve zihinsel performansınlarının en iyi seviyesine ulaşmaları için kapı aralıyor.”

“İnsanların kendileri için en iyi versiyonlarına ulaşmalarını sağlıyoruz”

ResetYourself CEO’su Kadir Yücelbaş, “İnsan olmak demek, her zaman gelişmek ve ilerlemek demektir. Biz de her yaştan danışanımızın kendileri için en iyi yaşam tarzını oluşturmaları için onları güçlendirmeyi misyon ediniyoruz. 8 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketimizle Hong Kong, Los Angeles, Amsterdam gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Şimdi sırada geleneksel ve yenilikçi sağlık hizmetleriyle potansiyel barındıran Türkiye var. Ülkenin sağlık sektörüne ve insanların gelişmelerine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kullanılan Kaynaklar:

https://www.ipsos.com/en/world-mental-health-day-2023

https://www.clinicaltrialsarena.com/comment/who-advocates-integration-traditional-medicine-in-conventional-healthcare/?cf-view

https://theconversation.com/traditional-medicine-provides-health-care-to-many-around-the-globe-the-who-is-trying-to-make-it-safer-and-more-standardized-212502