Küresel Sumud Filosu nedir? Neden Gazze Şeridi'ne gidiyor?

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı barışçıl yollarla kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşları öncülüğünde hayata geçirilen geniş kapsamlı bir deniz girişimi.

Arapça'da "Sumud" kelimesi "sebat," "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelmektedir. Filo, adını bu kararlı ve onurlu duruştan alarak, Gazze halkının yalnız olmadığını dünyaya duyurmayı hedefledi.

TEMEL AMACI VE MİSYONU:

Gazze'deki deniz ablukasını uluslararası kamuoyu nezdinde görünür kılmak.

Bölgeye ilaç, gıda ve temel yaşam malzemelerini doğrudan ulaştırmak.

Uluslararası toplumu, Gazze'deki bombardımanların durması, insani yardım koridorlarının açılması ve ablukanın tamamen kaldırılması yönünde baskı yapmaya çağırmak.

KAPSAM VE KATILIM:

Farklı kıtalardan 40'tan fazla ülkenin desteklediği bu filo, insan hakları savunucuları, doktorlar, gazeteciler, hukukçular ve parlamenterler de dahil olmak üzere yüzlerce uluslararası aktivisti barındırdı.

Filo, kaynaklara göre değişmekle birlikte genellikle çok sayıda sivil tekneden oluşuyor ve Akdeniz'de koordineli bir şekilde Gazze'ye doğru ilerliyor. Bu girişim, özellikle 2010'daki Mavi Marmara olayı sonrası dönemin en büyük ve en geniş katılımlı sivil deniz hareketi olarak nitelendirildi.

Türkiye de hem sivil toplum hem de kamu desteğiyle filoya önemli katkılar sağlamakta; yardım malzemeleri tedariki ve lojistik desteklerle girişimi desteklemekte.