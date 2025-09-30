Küresel Sumud Filosu, "tehlikeli" bölgeye yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 48 saat içerisinde yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen filo, geçmişte İsrail’in "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği noktalara neredeyse yaklaşmış durumda.

"3 ÜLKEDEN SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR"

İskenderiye’yi geçen Küresel Sumud Filosu’nun Adara, Sirius, Estrella ve Spectre gemilerinden görüntüleri, filonun sosyal medya hesabı ve internet adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması

Yol boyunca defalarca İHA saldırısına uğrayan Sumud filosuna Türk gemileri dahil olmak üzere 3 ülkeden savaş gemileri eşlik ediyor.

İspanya ve İtalya, kendi gemileriyle filoyu Gazze'ye kadar koruyacaklarını belirtti. Türkiye de iki Kılıç tipi fırkateynini "olası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere" görevlendirdi.