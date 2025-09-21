Küresel Sumud Filosu üzerinde dron hareketliliği

Kaynak: İHA

Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nun üzerinde çok sayıda insansız hava aracı tespit edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı kuşatmayı aşmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu yolculuğuna devam ederken, akşam saatlerinde filonun üzerinde birçok dronun uçuş yaptığı belirlendi.

Organizatörler, hava hareketliliğindeki ani yükselişin gemideki kişilerin emniyeti konusunda kaygı oluşturduğunu vurgulayarak, ekiplerin durumu yakından izlediğini, gelişmeleri kayıt altına almak ve değerlendirmek için ortaklarla iş birliği içinde olunduğunu duyurdu.

Filo, şu anda İtalya ve Kıbrıs arasındaki uluslararası sularda bulunan "sarı bölge" olarak nitelendirilen noktaya doğru yol alıyor. Bölge, İsrail ordusunun faaliyetleri sebebiyle yüksek riskli alan olarak görülüyor. Küresel Sumud Filosu’nda 44 ülkeden 50'den fazla tekne yer alıyor.

Küresel Sumud Filosu’na ait iki gemi Tunus’tan hareket etmeden önce saldırıya maruz kalmıştı.

