Küresel ticaret ağı Türkiyesiz kuruluyor: Yeni sistemin dışına itildik

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru kısaca IMEC, son on yılın en dikkat çekici jeoekonomik girişimlerinden biri olarak biliniyor. Proje, Hindistan'ı Süveyş Kanalı'nı baypas ederek Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlama amacı taşıyor. Koridorun Avrupa'daki son durakları ise başlıca Yunanistan ve İtalya'daki limanlar olacak. Demiryolları, karayolları, deniz ve kara limanları gibi fiziksel altyapının yanı sıra iletişim, enerji transferi ve bilgi bileşenlerini de kapsayan IMEC, 2023 Eylül'ünde Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi marjında duyuruldu. Amerikan-Hint-Körfez-Avrupa iş birliğinin bir ürünü olan bu girişim, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne alternatif olarak kurgulandı. Projeye Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olsa da, bu iki devletin stratejik, ekonomik ve politik yaklaşımları nedeniyle projeye yönelik tutumları farklılık gösteriyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN FARKLI PERSPEKTİFLERİ

Suudi Arabistan için IMEC Koridoru, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve petrol bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Suudi Arabistan Vizyon 2030'un ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Riyad, bölgesel ve uluslararası bir ulaştırma ve lojistik merkezi olmayı arzuluyor ve koridorun Asya ile Avrupa arasında bir bağlantı görevi görmesi bekleniyor. Ancak Suudi Arabistan projeye temkinli yaklaşıyor. Bir yandan, Hindistan ile bağları güçlendirme, ülkenin kuzeybatısında özellikle NEOM projesi etrafında geliştirdiği altyapıyı değerlendirme ve Doğu ile Batı arasında bir köprü konumunu pekiştirme konusunda derin bir çıkarı bulunuyor. Öte yandan, Suudi Arabistan, başlıca petrol alıcısı olan Çin ile hayati ilişkisini sürdürmek istiyor. Washington ile özdeşleşen IMEC projesine güçlü destek, Pekin tarafından düşmanca bir hareket olarak algılanabilir. Suudi Arabistan, Çin-ABD rekabetinin her iki kutbundan da faydalanmaya çalıştığı için bu tür bir algıdan kaçınmaya özen gösteriyor.

Ek olarak, Suudi Arabistan iç altyapı kısıtlamalarıyla karşı karşıya. IMEC projesiyle ilgili demiryolu hatlarının ve limanların çoğu hala planlama veya inşaat aşamasında ve hemen uygulamaya hazır değil. Körfez'den Akdeniz'e hızlı mal taşımacılığını sağlayacak iyi bağlantılı bir lojistik altyapı henüz eksik. Bu nedenle, Suudi Arabistan'ın koridora katkısının, topraklarındaki altyapı gelişimine paralel olarak yavaş ve kademeli olması bekleniyor. Suudi pozisyonunu etkileyen bir diğer katman ise siyasi. İsrail'in koridordaki varlığı, Ürdün ile Akdeniz arasında zorunlu bir bağlantı olarak diplomatik zorluklar yaratıyor. Suudi Arabistan, İsrail'i içeren bölgesel iş birliği çerçevelerinde açıkça faaliyet göstermekte zorlanıyor. İsrail ile normalleşme sorunu çözülmediği sürece, Suudi Arabistan'ın projeye katılımı sınırlı kalacak. Başka bir deyişle, Suudi Arabistan koridoru, henüz olgunlaşmamış ön koşullar gerektiren uzun vadeli bir potansiyel olarak görüyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: PRATİK YAKLAŞIM VE MEVCUT İMKANLAR

Abu Dabi için ise IMEC, geleceğe yönelik bir kavramdan ziyade, günümüzün pratik bir girişimi konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır kendisini küresel bir ulaştırma ve lojistik merkezi olarak konumlandırıyor ve projeye hemen entegre olabilecek gelişmiş bir altyapıya sahip. Dubai Havalimanı, Cebel Ali Limanı, ulusal demiryolu Etihad Rail ve DP World şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne koridoru geliştirme ve yönetmede yerleşik bir avantaj sağlıyor. Dahası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan ile serbest ticaret anlaşması, ortak yatırımlar ve nüfus ile iş sektörlerinde güçlü bir Hint varlığı dahil olmak üzere derin ekonomik bağları bulunuyor. Bu nedenle, Abu Dabi için koridor sadece bir lojistik fırsatından ibaret değil, Hindistan ve Avrupa ile mevcut ekonomik ilişkilerde bir dayanak noktası işlevi görüyor.

Siyasi olarak da Birleşik Arap Emirlikleri daha esnek bir yapıya sahip. 2020'de İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile ilişkiler kurdu ve İsrail ile altyapı-ticaret iş birliğinde herhangi bir sorun görmüyor. Birleşik Arap Emirlikleri bunu, Washington ve Avrupa başkentleriyle bağlarını derinleştirmenin bir yolu olarak görüyor, aynı zamanda Pekin ile de yakın ilişkilerini sürdürerek bir denge sağlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin pragmatik yaklaşımı, hem Çin hem de Batı ile derin ilişkileri aynı anda yönetmesine olanak tanıyor.

İki devletin yaklaşımlarındaki farklılık kurumsal düzeyde de kendini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, projeyi sahada ilerletmek için danışma ve altyapı kuruluşları kurma konusunda halihazırda görüşmeler devam ederken, Suudi Arabistan'da vurgu hala stratejik koordinasyonda. Birleşik Arap Emirlikleri, IMEC bileşenlerinin fiili entegrasyonuna liderlik etmeye çalışırken, Suudi Arabistan ise oyunun kurallarını belirleyerek, hangi devletlerin dahil olduğunu saptayarak ve koridorun bölgesel mantığını tanımlayarak daha geniş çerçeveyi şekillendirmeyi hedefliyor. Riyad, herkesin koordinasyon sağlaması gereken bir merkez olmayı istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise kendisini küresel bir hizmet sağlayıcı olarak görüyor ve bu nedenle daha az iddialı bir jeopolitik çerçevede bile hızlı, verimli ve etkili eyleme odaklanıyor.

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TÜRKİYE FAKTÖRÜ: GELİŞTİRME YOLU VE ALTERNATİFLER

IMEC girişimine dahil edilmeyen Türkiye, projeye olumsuz yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin 2023 Eylül'ünde duyurulmasından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'siz koridor olmaz" ve "Doğu-batı ulaşımı için en uygun güzergah Türkiye üzerinden geçer" ifadelerini kullanmıştı. Uygulamada, girişime dahil olan üç ülkenin Türkiye ile karmaşık, hatta düşmanca ilişkileri bulunuyor: Hindistan, İsrail ve Yunanistan.

Türkiye bunun yerine Irak üzerinden "Kalkınma Yolu" projesini teşvik ediyor. Bu proje, Basra vilayetindeki Fao Limanı'ndan Türkiye'ye uzanan bir demiryolu ve otoyol güzergahı olup, buradan malların Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. IMEC'e kıyasla daha sınırlı bir proje olan Kalkınma Yolu, Türkiye'deki Ceyhan Limanı dahil olmak üzere mevcut altyapıya bağlanıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, bu Kalkınma Yolu projesinde Türkiye için önemli ortaklar olup, projenin finansmanına katkıda bulunmaları bekleniyor.

Türkiye için bir diğer seçenek ise Suriye üzerinden altyapı projelerini desteklemek. Katar'dan Türkiye'ye gaz boru hattı ve Türkiye'nin Hicaz demiryolunu restore etme planları gibi fikirler, Ankara'nın Körfez'den Suriye'ye ve oradan Türkiye üzerinden Avrupa'ya güzergahlar oluşturmak için Beşar Esad rejiminin düşüşünü değerlendirme arzusunu yansıtıyor. Suriye bağlamında, Suriye'nin rehabilitasyonu ve istikrarı için gerekli yatırımları sağlamak amacıyla Suriye'yi tercih edilen bir ulaşım koridoru olarak teşvik etme konusunda Türk-Suudi çıkar uyumu da mümkün olabilir. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararıyla Esad rejimini istikrara kavuşturmayı desteklediğini ifade eden Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'yi doğu-batı ulaşım bağlantısına dahil etmeye daha açık olabilir.

İSRAİL PERSPEKTİFİ: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

İsrail açısından bu, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. IMEC girişimi coğrafyayı stratejiyle birleştiriyor: Coğrafi konumu İsrail'i merkeze yerleştirirken, stratejik boyut İsrail'in Hindistan, Körfez, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için önemini artırmasına olanak tanıyacak. Dahası, bu girişim önemli bir ekonomik kaldıraç sunuyor: İsrail'i bir kara ulaşım merkezine dönüştürmek gelir, altyapı ve yabancı yatırım getirebileceği gibi, İsrail'in kuzeyindeki ulaşım ağını da güçlendirebilir. Ürdün'den Beit She'an üzerinden Hayfa Limanı'na demiryolu bağlantısı, IMEC koridorunun bölgedeki eksenini oluşturacak. 2022'de Hintli bir şirket tarafından satın alınan Hayfa Limanı da girişime dahil olan ülkeler arasındaki güçlenen bağları yansıtıyor.

Ancak fırsatların yanı sıra zorluklar da mevcut. Böyle bir projeye katılım, İsrail'in güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlamasını gerektiriyor. Düşmanca bir aktörün uluslararası bir koridorun parçası olan İsrail altyapısına saldırması, yatırımcıları caydırabilir ve İsrail'in transit güzergah olarak güvenilirliğine zarar verebilir. Bölgesel düzeyde, İsrail'in IMEC koridoruna katılımı, Suudi Arabistan ile normalleşmeyi hızlandırabilir veya engelleyebilir. Eğer Riyad, ekonomik ve altyapısal faydaların siyasi açıklığı haklı çıkardığına ikna olursa, projeyi normalleşme için bir kanal olarak kullanabilir. Tersine, daha pahalı ve uzun rotalarla İsrail'i baypas etmeye çalışabilir, bu da projenin orijinal hedeflerini zayıflatır.

Kara koridorlarının deniz yollarına kıyasla taşıma hacmi açısından doğal olarak sınırlı olması, sıfır toplamlı bir oyun olması gerekmiyor. Görünüşe göre, Arap Körfezi'nden Suriye, İsrail ve Mısır üzerinden Avrupa'ya birden fazla kara yolu mümkün. Bölgesel devletler birbirlerinin ulaşım ve enerji merkezleri olma planlarını engellemeye çalışsalar da, bölgesel istikrarsızlığın birden fazla noktası olması, kara yollarında bir miktar yedekliliğin geçici bir kesinti durumunda bir yedekleme sağlayabileceği anlamına geliyor ve bu nedenle ortak bir çıkar olarak görülebilir.