Küresel yarı iletken satışları yüzde 7,8 arttı

Yarı İletken Sanayisi Birliği (SIA), haziran dönemi ve 2025'in ikinci üç aylık periyoduna ait küresel yarı iletken pazar verilerini paylaştı.

Rakamlara göre, küresel yarı iletken pazarı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 7,8 büyüyerek 179,7 milyar dolara ulaştı.

Yarı iletken cirosu haziran ayında ise bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 19,6 yükselişle 59,9 milyar dolara yükseldi.

Coğrafi dağılıma bakıldığında yarı iletken gelirleri haziranda yıllık temelde Asya Pasifik'te yüzde 34,2, Amerika'da yüzde 24,1, Çin'de yüzde 13,1 ve Avrupa'da yüzde 5,3 artış gösterirken Japonya'da yüzde 2,9 geriledi.

SIA Lideri ve Üst Yöneticisi John Neuffer, istatistiklerle ilgili analizinde, küresel entegre devre satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü performansını sürdürdüğünü ve geçen yılın ikinci üç aylık dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 ilerleme kaydettiğini ifade etti.