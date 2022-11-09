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Kureyş Suresi nasıl okunur? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Kuran-ı Kerim’in 106. Suresi olan Kureyş Suresi anlam ve faziletleri bakımında önemli surelerden biridir. Mekke döneminde nazil olan Kureyş Suresini gün içinde veya namazlardan sonra okumak tavsiye edilir. Peki, Kureyş Suresi nasıl okunur? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:53
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Kureyş Suresi nasıl okunur? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Kureyş Suresi nasıl okunur? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?
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Kureyş Suresi Mekke döneminde nazil olmuş, Kuran-ı Kerimin 106. suresidir. Kureyş suresinin ne anlattığını anlamak ve faziletlerini bilmek için Türkçe anlamını da okumak gerekir. Kur’an’daki en kısa surelerden olan Kureyş suresi, 4 ayetten oluşur ve surede Kureyş Kabilesi imana davet edilmektedir. Peki, Kureyş Suresi nasıl okunur? Kureyş Suresi anlamı ve fazileti nedir?

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li'î lâfi Kurayş'in

Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Kureyş'e imkan sağlandığı için,

Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

KUREYŞ SURESİ FAZİLETLERİ NELER?

Kureyş Suresi, Kureyş Kabilesini imana çağırmak için gönderilen surelerden biridir. Bu surenin okunmasında sayısız fayda vardır. Kureyş Suresi 7 defa okunur ve üflenir ise kişilerin evi ve işyeri bereketli olur. Aynı zamanda yiyeceklerin üzerine okunur ve üflenir ise o yiyeceklerden bir hastalık gelecek ise kişi korunur. Bu sureyi okuyan kişilere on sevap verileceği şeklinde birçok rivayet vardır.

KUREYŞ SURESİ KONUSU NEDİR?

Kureyş Suresi, Kureyş Kabilesine verilen ticari imtiyazlardan ve zenginliklerden bahsedilmektedir. Bu sure aynı zamanda Allah'ın verdiği nimetlere şükredilmesi gerektiği üzerinde de durur. Allah'a yapılacak olan kulluğun ne kadar önemli olduğundan detaylı olarak bahseder. Allah'ın bu kabileye verdiği nimetlerin ne kadar önemli olduğuna ve bunlar için şükredilmesi gerektiğine değinir.

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