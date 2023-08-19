Kureyş suresi nasıl okunur? Kureyş suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Mekke döneminde indirilen Kureyş suresi Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir. Namaz surelerinden olan Kureyş suresinin pek çok fazileti bulunmaktadır. Peki, Kureyş suresi nasıl okunur? Kureyş suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Kureyş suresi nasıl okunur? Kureyş suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Fil suresinin devamı niteliğinde olan Kureyş suresi namaz surelerindendir. 4 ayetten oluşan Kureyş suresi yoksulluktan kurtulmak, hastalıklardan korunmak gibi durumlar için de okunmaktadır. Peki, Kureyş suresi nasıl okunur? Kureyş suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?

Kureyş Suresi, Kureyşlilerin korunmasından ve Kabe'ye yapılan saldırıdan bahsetmektedir. Fil ordularıyla yapılan saldırıda kuşlar tarafından bertaraf edilen ordu anlatılmaktadır. Allah'ın Kabe ve çevresinde yaşayan kişileri koruduğunu göstermektedir.

Kureyş Suresi Allah'a ibadet etmek gerektiğini ve Allah'ın her şeyi bildiğinin göstergesidir.

Hz. Muhammed henüz doğmadan yaşanan olayda, Allah'ın kullarına yaptığı yardımlar anlatılmaktadır. Allah, müminlere nimet vermiş, açlık ve yoksulluktan korumuştur. Ayrıca güvenli bir ortamda yaşamaları için yardım etmiştir.

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU

‘’Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû Rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.’’

KUREYŞ SURESİ FAZİLETLERİ NEDİR?

Ahlakın güzelleşmesi için 7 kez okunmalıdır. Kureyş suresi 7 kere okunması haline yoksulluktan kurtulmak, zengin olmak mümkündür.

Yiyeceklere okunursa, yemeklerden kaynaklanan hastalıklara yakalanılmaz.

Kureyş Suresini okuyan kimse kötülüklerden korunur.

Cuma günü yatsı vaktinin ardından 1000 kere okunursa Hz. Muhammed'i rüyada görmek mümkün olur.

Kureyş Suresi, Kureyş'in Allah tarafından korunduğunu ve Kabe'ye kimsenin zarar veremeyeceğini göstermek için indirilmiştir. Hz. Muhammed henüz doğmadan önce yaşanan bu olay, Müslümanların Allah'ın kullarını nasıl koruduğunu öğrenmesi açısından oldukça önemlidir. Allah, Kureyşlilerin rahat yolculuk yapabilmesini sağlamış, açlık sorununu ortadan kaldırmıştır.

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