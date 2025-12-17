Ekonomi bilgisi ve ahlakına çok güvendiğim bir aydın olan Mahfi Eğilmez: "Dolar kurunu, enflasyonun altında artacak şekilde baskılayarak GSYH’yi olması gerekenden yüksek göstermek de sürdürülebilir bir yöntem değildir. Bir süre sonra ihracat sıkışmaya, ithalat artmaya ve cari açık da büyümeye başlar. O zaman kur hızla yükselir ve GSYH de hızla düşer. İllüzyon, ardındaki gerçek ortaya çıkana kadar hoş vakit geçirmeyi sağlar ama ardındaki gerçek anlaşıldığında tadı kaçar." demiş.

Açıkça söylemem gerekirse Mahfi Eğilmez çok ama çok önemli, herkesin dikkat etmesi gereken bir noktaya parmak basmış.

Bugün kurların baskılandığını, olması gereken doğru seviyede olmadığını ekonomiyi yakından takip eden hemen hemen herkes biliyor.

Peki, bu durum daha ne kadar sürdürülebilir?

Ekonomilerde böyle yapay seviyeler ancak “güç” ile sürdürülebilir, güç tükendiği anda bir anda baraj çöker ve kurlar çok büyük bir hızla olması gereken yere doğru zıplar. Hatta bu zıplama sonucunda kurlar çoğu zaman olması gereken yerden daha yükseğe bile fırlar. Türk ekonomisinde benzer süreçler daha önce de defalarca yaşanmış ve bu tipteki yıkıcı hareketlerin sonuçları daha önce de defalarca deneyimlenmiştir.

Bu yüzden “bile bile lades” diye tanımlayabileceğimiz bu oyundan sürdürülebilir bir fayda beklemek tamamen anlamsız bir iştir.

Bu gün ekonomi yönetiminin tek yaptığı Carry Trade operasyonları ile bol miktarda dövizin memlekete gelmesini sağlamak, bu şekilde bir ödemeler dengesi krizinin patlamasını engellemek daha da doğrusu ertelemektir.

Kurların enflasyona paralel yükselmemesi size iyi bir şey gibi geliyor olabilir amma ve lakin enflasyon büyük bir hızla artarken kurların paralel bir şekilde artmayıp göreceli olarak düşük kalması sonuçta daima iç pazarın ithal mallar tarafından istila edilmesi, yerli ve milli üretim gücünün çökmesi ile sonuçlanır.

Üstelik tek sorun buda değildir memleketin tek sağlam döviz kazanma yolu olan mal ve hizmet ihracatı da tıkanır, ihracatçıların hâkim olduğu pazarlar da yabancıların eline geçer.

Hem iç ve hem de dış pazarda kurlara yenilen üreticiler yavaş yavaş piyasadan silinir, üreticilerin çok büyük bir çoğunluğu satış yapamayınca en nihayetinde iflas edip, kepenk indirir.

Ülkenin üretim gücünün çökmesine yol açacak böyle bir düşük kur rejimi finansal piyasalarda geçici bir rahatlama sağlasa da üreticilere son derecede kalıcı bir hasar verir.

Diğer yandan dövize Türk Lirası faizi vermek memleketten dışarıya doğru çok büyük bir kaynak transferine de yol açar. Sonuçta bu gün dolar, Euro ya da yenin faizi belli, siz bir Carry Trade operasyonu ile bu dövizlere Türk Lirası faizi alırsanız böyle ballı kaymaklı bir kazanç karşısında tabiri caizse zil takıp oynarsınız.

Doğal olarak bu iş bu kadar cazip olunca aynı miktarda da bir risk barındıracaktır!

Carry Trade operasyonlarının en büyük riski yüksek faiz kazancı sağlayabilmek için döviz bozdurup Türk Lirasına giren yatırımcıların beklenmedik bir anda bir kur patlamasına yakalanmasıdır.

Kendi parası ile bir Carry Trade operasyonu yapan yatırımcılar eninde sonunda olanı kaybeder, zarar yazar ama kendi parası ile değil borçlanarak örneğin kredi kullanarak Carry Trade operasyonlarına girişenler çoğu zaman borçlarını ödeme acziyetine düşüp iflas eder.

Peki, kim böyle “Rus Ruleti” olarak tabir edilebilecek riskli operasyonlara girer?

Böyle riskli operasyonlara girenler genellikle hep başkasının parası ile yüksek riskli finansal operasyonlara giren yüksek risk sever finans danışmanlarıdır.

Bir diğer kesim ise bu tip operasyonları aslında etik, hatta yasa dışı olan “insider trading” yani Türkçe karşılığı ile "içeriden öğrenenlerin ticareti" kapsamında yapanlardır.

Bunlar ekonomi yönetiminin kararlarından önceden haberdar olabildiği için kurların ne zaman zıplayacağını ya da kontrolden çıkabileceğini bilir; döviz ile Türk Lirası arasında giriş çıkış zamanlamalarını ona göre yaparak risksiz bir şekilde havadan para kazanırlar.

Ben Türkiye’de yapılan Carry Trade operasyonlarının etlice bir diliminin “insider trading” kapsamında yapıldığını düşünenlerdenim.

Ben bir ekonomi için son derecede zararlı bir olup, geçici bir rahatlama sağlamaktan başka bir işe de yaramayan bu tip operasyonları hep uyuşturucu bağımlılığına benzetirim.

Demedi demeyin; bu tip bağımlılıkların sonu hep felakettir...