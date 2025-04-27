Kurs öğrencileri, bilgi yarışması heyecanı yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenledi. Yarışmaya, 11 şubeden 33 öğrenci katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen bilgi yarışması, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım’ın ders zilini çalmasıyla başladı.

Akdeniz, Halkkent, Sağlık, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Bozyazı, Aydıncık ve Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden 33 öğrencinin katıldığı ve YKS formatına uygun soruların yer aldığı yarışma, sınav atmosferini aratmazken, tatlı bir rekabet yaşandı. Yarışma sonunda Erdemli birinci, Bozyazı ikinci, Halkkent Kurs Merkezi ise üçüncü oldu.

Birinci takıma madalya ve hediyelerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, ikinci takıma Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş ve üçüncü takıma Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Gökbel takdim etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ BİR ARAYA GETİRİP MUTLU OLMALARINI VE KAYNAŞMALARINI SAĞLIYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kent genelinde birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bilgi yarışması etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bilgi yarışmasının, çocukların sınav stresini azaltan keyifli etkinliklerden olduğunu belirten Yıldırım, “Çocuklar hem yarıştı hem eğlendi. Amacımız; çocuklarla bir araya gelmek ve 13 ilçeden öğrencilerimizi bir araya getirip mutlu olmalarını, kaynaşmalarını sağlamak” dedi.

ÖĞRENCİLER BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRİRKEN, BİR YANDAN DA SINAV STRESİNİ ATTILAR

Erdemli Kurs Merkezi’nden faydalanan ve birinci olan grupta yer alan İlayda Altundal, “Hepimiz çok eğlendik. Elimizden geleni yaptık. Kolay ve zor sorular vardı. Süreye uygun olması ve sınava yakın sorularla sınava dönük bir prova gibiydi bizim için. Herkesin dershaneye gitme imkanı yok. Her ilçede bu imkanın sağlanması çok güzel bir şey. Öğrenciler bu sayede fırsat eşitliğini yakalıyor” diye konuştu.

Yarışmada ikinci olan grupta yer alan Bozyazı Kurs Merkezi’nde eğitim gören Hazan Gökçe Kılınç, “Derece yapmayı hiç beklemiyorduk. Elimizden geleni yaptık ve çok mutlu olduk. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Tatlı tatlı rekabet ettik. Tanımadığımız öğrenciler bile bizi destekleyince kaynaşmış olduk. YKS’nin bir provası gibiydi. Çok faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

Yarışmada üçüncü olan grupta yer alan Yusuf Etiz ise etkinliğin kendilerine güzel bir anı olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir’in ücretsiz olarak eğitim vermesi çok iyi. Bizlere soru bankaları, denemeler, kitaplar da veriyorlar. Öğretmenlerimiz çok kaliteli. Güzel bir fırsat eşitliği sağlıyorlar” dedi.