Kürşad Zorlu İYİ Parti’nin 5. Adayı mı olacak? Parti Sözcüsü ilk kez konuştu

Kaynak: Habertürk
Kürşad Zorlu İYİ Parti’nin 5. Adayı mı olacak? Parti Sözcüsü ilk kez konuştu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu 27 Nisan’daki seçimli kongrede aday olup olmayacağıyla ilgili ilk kez konuştu.

Meral Akşener’in ‘aday olmayacağım’ çıkışının ardından şu ana kadar 4 isim genel başkanlığına talip olduğunu açıkladı. Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylığını duyurdu.

Adaylık için ismi geçenlerden biri de parti sözcüsü olarak görev yapan Kürşad Zorlu’ydu. Zorlu, yarışta olup olmayacağıyla ilgili Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuştu.

“SAYGI DUYDUĞUM İSİMLERLE İSTİŞARE EDİP, KARARIMI AÇIKLARIM”

Nagehan Alçı’nın bugünkü yazısından Kürşad Zorlu’yla ilgili kısım şöyle:

Adaylığını henüz açıklamamış ama parti koridorlarında konuşulan bir isim de Kürşad Zorlu. Kürşad Bey Meral Hanım’ın en yakın çalışma arkadaşlarından, partinin sözcülük görevini yürüttü.

Acaba o da bu yarışa girecek mi?

Kendisini aradım.

“Nagehan Hanım güvendiğim saygı duyduğum bazı isimler ile istişare edip ona göre birkaç gün içinde kararımı vereceğim. Meral Hanım aday olmayacağına göre ben her türlü göreve hazırım. İYİ Parti’nin yeni bir yol açması gerektiğine inanıyorum. Siyasette İYİ Parti olarak yapacak çok şey var. Ne katkı sunabilirim diye bakıp değerlendireceğim.”

İlgili Haberler
Genç sunucu Mine Çakmakçı’nın DEM Parti paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı
Meral Akşener YSK’ya hangi adayla birlikte gitti? Kongre öncesi çok konuşulacak hamle
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’
AKP’li Faruk Çelik’ten partisine yayılım ateşi! Erdoğan’ın en yakınındaki 4 kişiyi hedef aldı
AKP’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! Sadece 7 partiyle bayramlaşacak
Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır Gündem
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı Yerel Haberler
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı Video
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir? Keşfet
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir?
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı Ekonomi
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı