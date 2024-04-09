Kürşad Zorlu İYİ Parti’nin 5. Adayı mı olacak? Parti Sözcüsü ilk kez konuştu

Meral Akşener’in ‘aday olmayacağım’ çıkışının ardından şu ana kadar 4 isim genel başkanlığına talip olduğunu açıkladı. Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylığını duyurdu.

Adaylık için ismi geçenlerden biri de parti sözcüsü olarak görev yapan Kürşad Zorlu’ydu. Zorlu, yarışta olup olmayacağıyla ilgili Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuştu.

“SAYGI DUYDUĞUM İSİMLERLE İSTİŞARE EDİP, KARARIMI AÇIKLARIM”

Nagehan Alçı’nın bugünkü yazısından Kürşad Zorlu’yla ilgili kısım şöyle:

Adaylığını henüz açıklamamış ama parti koridorlarında konuşulan bir isim de Kürşad Zorlu. Kürşad Bey Meral Hanım’ın en yakın çalışma arkadaşlarından, partinin sözcülük görevini yürüttü.

Acaba o da bu yarışa girecek mi?

Kendisini aradım.

“Nagehan Hanım güvendiğim saygı duyduğum bazı isimler ile istişare edip ona göre birkaç gün içinde kararımı vereceğim. Meral Hanım aday olmayacağına göre ben her türlü göreve hazırım. İYİ Parti’nin yeni bir yol açması gerektiğine inanıyorum. Siyasette İYİ Parti olarak yapacak çok şey var. Ne katkı sunabilirim diye bakıp değerlendireceğim.”