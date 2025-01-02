Kürşad Zorlu AKP’ye geçiyor. Flaş iddia!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Veda Vakti…



Aziz Milletimin yüksek dikkatine;



Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak… pic.twitter.com/5BDS5lsJT7 — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 2, 2025

Yapılan açıklamanın ardından, Kürsad Zorlu’nun AKP’ye katılacağı iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AKP’ye katılmasının beklendiğini, aldığı kulis bilgisini ise AKP’li bir yetkilinin verdiğini açıkladı.

Öte yandan Saymaz, AKP’li yetkilinin verdiği bilgide, İYİ Partili bazı vekil ve belediye başkanlarının da AKP'ye katılacağını iddia ettiğini söyledi.

"KÜRŞAD ZORLU'NUN GELECEK HAFTAKİ GRUP TOPLANTISINDA AKP'YE KATILMASI BEKLENİYOR"

Saymaz yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İYİ Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AK Parti’ye katılması bekleniyor. AK Partili bir yetkili “büyük ihtimalle” diyerek, bu bilgiyi doğruladı. Şubattaki kongrede başka İyi Partili vekil ve belediye başkanlarının da katılacağını ileri sürdü.”