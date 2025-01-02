Kürşad Zorlu AKP’ye geçiyor. Flaş iddia!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kürşad Zorlu AKP’ye geçiyor. Flaş iddia!

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AKP’ye katılmasının beklendiğini, diğer bazı İYİ Partili vekillerin ise Şubat ayındaki kongrede AKP’ye katılacağını açıkladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından, Kürsad Zorlu’nun AKP’ye katılacağı iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gazeteci İsmail Saymaz, Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AKP’ye katılmasının beklendiğini, aldığı kulis bilgisini ise AKP’li bir yetkilinin verdiğini açıkladı.

Öte yandan Saymaz, AKP’li yetkilinin verdiği bilgide, İYİ Partili bazı vekil ve belediye başkanlarının da AKP'ye katılacağını iddia ettiğini söyledi.

"KÜRŞAD ZORLU'NUN GELECEK HAFTAKİ GRUP TOPLANTISINDA AKP'YE KATILMASI BEKLENİYOR"

Saymaz yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İYİ Parti’den ayrılan Kürşad Zorlu’nun gelecek haftaki grup toplantısında AK Parti’ye katılması bekleniyor. AK Partili bir yetkili “büyük ihtimalle” diyerek, bu bilgiyi doğruladı. Şubattaki kongrede başka İyi Partili vekil ve belediye başkanlarının da katılacağını ileri sürdü.”

Son Haberler
AKP’li Şamil Tayyar, iktidarın Ahmet Türk tutarsızlığını açıkladı
AKP’li Şamil Tayyar, iktidarın Ahmet Türk tutarsızlığını açıkladı
Ferdi Tayfur kimdir? Aslen nereli? Neden öldü?
Ferdi Tayfur kimdir? Aslen nereli? Neden öldü?
Gassal dizisinden Ferdi Tayfur paylaşımı: "Şimdi içimiz yandı!"
Gassal dizisinden Ferdi Tayfur paylaşımı: "Şimdi içimiz yandı!"
Aksaray'da kaçakçılık operasyonu: 4.7 ton kaçak tütün ele geçirildi
Aksaray'da kaçakçılık operasyonu: 4.7 ton kaçak tütün ele geçirildi
Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat etti
Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat etti