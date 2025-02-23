Kürşad Zorlu'ya AKP'de yeni görev! Kongrede belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kürşad Zorlu'ya AKP'de yeni görev! Kongrede belli oldu

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'ya AKP’de yeni görev. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı oldu.

AKP’nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde büyük değişimler yaşandı.

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlenen kongrede AK Parti yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Listede İYİ Parti'den istifa ederek AKP’ye geçen Kürşad Zorlu, Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu yer alırken, Gelecek Partisi’nden dün istifa eden Serap Yazıcı Özbudun yer aldı.

AK PARTİ'DE KÜRŞAD ZORLU'YA YENİ GÖREV

AKP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ilk Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı oldu. AKP'de tüzük değişikliği ile ilk kez Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı kurulmasına karar verilmişti.

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