Kurşun altına dönüştü! Büyük Hadron çarpıştırıcısı’nda nükleer mucize:

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesindeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), bilim dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı. Yüzyıllar boyunca simyacıların hayalini süsleyen kurşunu altına dönüştürme fikri, LHC’nin ALICE (A Large Ion Collider Experiment) deneyi kapsamında gerçeğe dönüştü.

Işık hızına yakın hızlarla çarpıştırılan kurşun çekirdekleri, güçlü elektromanyetik alanların etkisiyle geçici olarak altın çekirdeklerine çevrildi. Bu tarihi dönüşüm, bilim insanlarının evrenin temel yapı taşlarını ve nükleer süreçleri anlama çabalarında yeni bir sayfa açtı.

SANİYENİN MİLYONDA BİRİ KADAR SÜREN BİR MUCİZE

CERN’in İsviçre’deki laboratuvarlarında gerçekleştirilen deneyde, kurşun iyonları ışık hızının yüzde 99,9993’üne ulaşan bir hızla çarpıştırıldı. Bu süreçte, kurşun çekirdeklerinin yakın geçiş anlarında ortaya çıkan yoğun elektromanyetik alanlar, sanal fotonların çekirdeklerle etkileşime girerek üç protonun kopmasına yol açtı. Kurşun atomunun 82 protonundan üçünün ayrılmasıyla, çekirdek geçici olarak 79 protonlu altın atomuna dönüştü. Dönüşüm, saniyenin milyonda biri kadar kısa bir sürede gerçekleşse de, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

New York’taki Stony Brook Üniversitesi’nden fizik profesörü Jiangyong Jia, bu başarının önemini şu sözlerle vurguladı:

“Bu deney, sadece simyacıların hayalini gerçeğe dönüştürmekle kalmadı, aynı zamanda elektromanyetik alanların nükleer yapıları nasıl etkilediğini anlamamızı sağladı. Bu, LHC’nin performansını optimize etmek için de kritik bir adım.”

Jia, daha önce 2002-2004 yılları arasında CERN’in SPS (Super Proton Synchrotron) hızlandırıcısında benzer gözlemler yapıldığını, ancak son deneylerin çok daha yüksek enerji seviyelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

ALICE DENEYİNİN TEKNİK DETAYLARI

ALICE deneyi, LHC’nin dört ana deneyinden biri olup, özellikle ağır iyon çarpışmalarını incelemek için tasarlanmıştır. Deney kapsamında, kurşun çekirdekleri birbirine çarpmadan yakın geçiş yaptığında, ortaya çıkan elektromanyetik alanlar çekirdeklerin proton ve nötron dengesini değiştirebiliyor.

ALICE’in Sıfır Derece Kalorimetre (ZDC) sistemi, bu süreçte kopan nötronları hassas bir şekilde sayarak altın, cıva ve talyum gibi elementlerin üretimini ölçmeyi başardı. 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen deneylerde, yaklaşık 86 milyar altın çekirdeği üretildiği hesaplandı. Ancak bu miktar, yalnızca 29 pikogram (trilyonda bir gram) altın anlamına geliyor; yani ekonomik bir değer taşımıyor, ancak bilimsel açıdan devrim niteliğinde.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BİLİMSEL BİR ZAFER

Oxford Üniversitesi’nden parçacık fizikçisi Prof. Dr. Brian Cox, bu başarının evrenin erken dönem koşullarını anlamada önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti:

“Bu dönüşüm, Büyük Patlama sonrası maddenin nasıl oluşt Pillere eklemeden önce: formed olduğunu gösteriyor. LHC, evrenin ilk anlarındaki sıcak ve yoğun maddeyi taklit ederek bize bu süreçlerin nasıl işlediğini gösteriyor.”

Cox, bu tür deneylerin sadece element dönüşümünü değil, aynı zamanda kozmik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağladığını vurguladı.

MIT’den nükleer fizik uzmanı Prof. Dr. Janet Conrad ise, “Bu, nükleer fizikte bir dönüm noktası. Kurşunun altına dönüşmesi, kimyasal yöntemlerle imkânsızdı, ancak LHC’nin sunduğu yüksek enerji ortamı bu engeli aştı. Bu deneyler, atom çekirdeklerinin nasıl manipüle edilebileceği konusunda yeni kapılar aralıyor” dedi. Conrad, bu tür araştırmaların gelecekte nükleer teknolojiler ve enerji üretiminde yenilikçi yaklaşımlara ilham verebileceğini ekledi.

EKONOMİK DEĞİL, BİLİMSEL BİR ZAFER

CERN araştırmacıları, bu dönüşümün ticari bir altın üretim yöntemi olmadığını özellikle vurguladı.

Üretilen altın miktarı mikroskobik düzeyde ve süreç milyarlarca dolarlık bir altyapı gerektiriyor.

Araştırmacılar, asıl hedefin altın üretmek değil, foton-çekirdek etkileşimlerini anlamak ve LHC’nin yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtti.

GELECEĞE YÖN VEREN BİR ADIM

Bu deney, simyacıların hayalini gerçeğe dönüştürse de, bilim insanlarının asıl odaklandığı nokta, evrenin temel yapı taşlarını ve nükleer süreçleri daha iyi anlamak. Physical Review C dergisinde yayımlanan çalışma, bu tür deneylerin element oluşum süreçlerini ve elektromanyetik alanların çekirdekler üzerindeki etkilerini aydınlatmada kritik bir rol oynayacağını gösterdi.

CERN’in bu başarısı, bilim dünyasında yeni sorular ve keşifler için bir kapı aralarken, insanlık tarihinin en eski hayallerinden birini de modern bilimin ışığında yeniden yazdı.