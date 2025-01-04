Kurşun yağdıran adamların peşinden koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Küçükçekmece’de 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen şahıs, evinin önünde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan saldırıyı gerçekleştirenlerin peşinden koştu ama yakalayamadı.

Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak oturan ve yaklaşık 3 ay önce silahlı saldırı sebebiyle cezaevine giren Tolga Y., 25 gün önce tahliye edildi. Tolga Y., gece saatlerinde evinin önündeki merdivende oturduğu sırada sokağa giren motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

kk.jpg

Olayda saldırıya uğrayan Tolga Y., motosikletlerinin peşinden giderek kovalarken şüpheli saldırganlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olayda Tolga Y., yaralanmazken, olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi.

ttttt.jpg

Son Haberler
Kevin De Bruyne Manchester City’den ayrılacak mı? Guardiola açıkladı
Kevin De Bruyne Manchester City’den ayrılacak mı? Guardiola açıkladı
Erzincan'da yaban domuzu sürüsü kamerada
Erzincan'da yaban domuzu sürüsü kamerada
Ölse ne ki, kalsa ne ki?
Ölse ne ki, kalsa ne ki?
Erzincan’da dağ keçilerinin yiyecek arayışı
Erzincan’da dağ keçilerinin yiyecek arayışı
Yapay zeka ile erken tanı dönemi! Hastalıkları önceden tespit etmek mümkün mü?
Yapay zeka ile erken tanı dönemi! Hastalıkları önceden tespit etmek mümkün mü?