Kurşun yağdırdı, kabzayla da defalarca kafasına vurdu! Cinayet kamerada

Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vurduğu cinayette olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde kalan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.