Kurşun yağdırdı özel harekat ev bastı

Kaynak: İHA

Maltepe'de cinnet getiren bir şahıs tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etti. Özel Harekat polisleri evi bastı. Şahıs gözaltına alındı.

Maltepe Cevizli Mahallesi Coşkunlar Sokak'taki bir apartmanın oturan 30 yaşındaki şahıs, cinnet getirdi. Erkek şahıs kuru sıkı tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etmeye başladı.

ff.jpg

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen şahıs özel harekat ekiplerinin kapıyı kırarak evine girdiğini görünce elindeki bıçakla bileğini kesti.

aw346234-01.jpg

Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ve kuru sıkı silah da ekipler tarafından ele geçirildi.

istanbul.jpg

Son Haberler
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Arnavutköy'de elektrik direği bomba gibi patladı: Uykudan uyanan mahalleli cama koştu
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı. Şampiyonluk yarışına girdi
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Bülent Ersoy’un kıyafeti sosyal medyada olay oldu! Giydiği kıyafet ‘marula’ benzetildi
Kozmik tarih yeniden yazıyor
Kozmik tarih yeniden yazıyor