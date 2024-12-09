Kurşun yağdırdı özel harekat ev bastı

Maltepe Cevizli Mahallesi Coşkunlar Sokak'taki bir apartmanın oturan 30 yaşındaki şahıs, cinnet getirdi. Erkek şahıs kuru sıkı tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen şahıs özel harekat ekiplerinin kapıyı kırarak evine girdiğini görünce elindeki bıçakla bileğini kesti.

Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ve kuru sıkı silah da ekipler tarafından ele geçirildi.