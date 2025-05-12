Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptı

Kaynak: İHA
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda giden otomobile, henüz isimleri öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

KAZA YAPARAK DURABİLDİ

Otomobil kaza yaparak durabilirken, Fırat O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Fırat O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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