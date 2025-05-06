Kurşunlanan işyerinde ortalık birbirine girdi, onlar sadece izledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurşunlanan işyerinde ortalık birbirine girdi, onlar sadece izledi

Antalya’da bir işyerinin camına pompalı tüfekle ateş edildi. İşyerini kurşunlayan şüpheli kaçarken ortalık birbirine girdi. Ancak bazı vatandaşların olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin camına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir restoranın yanından kaçan şüpheliyi gören müşterilerin paniklediği, bir masada oturan 3 müşterinin ise yerinden kımıldamayıp olayı film gibi izledikleri görüldü.

aw448166-01.jpg

Dün gece Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta meydana gelen kurşunlama olayı sırasında, olay yerinin yakınında bulunan pide salonunda bulunan müşterilerin korku ve panik yaşamasına neden oldu. 1 otomobil ve iş yerinin camının zarar gördüğü olay sırasında pide salonunda müşterilerin yaşadığı panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde ateş eden şüphelinin elinde tüfekle uzaklaşma anıda yer aldı. Yine görüntülerde pide salonundaki 3 kişinin ise hemen yanlarından geçen şüpheliyi görmelerine rağmen hiç kımıldamayıp olayı izledikleri görüldü.

aw448166-03.jpg

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

aw448166-04.jpg

Son Haberler
Acı veda! Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Acı veda! Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Van’da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi
Van’da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kararını verdi! Başkan adayı olmak içi tek şartı var
Aziz Yıldırım Fenerbahçe için kararını verdi! Başkan adayı olmak içi tek şartı var
Dodik'ten Viyana'ya sert mesaj: “Bosna’yı haritada gösteremez”
Dodik'ten Viyana'ya sert mesaj: “Bosna’yı haritada gösteremez”
CHP’li başkana ‘teğmenler’ iddianamesi!
CHP’li başkana ‘teğmenler’ iddianamesi!