Önce CHP'den sonra da Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin şimdilik (!) AKP'ye katılma töreninde şu ilginç diyalog yaşandı:

Recep Tayyip Erdoğan Kezban Merey Çelebi'ye sordu

-"Senin çocuk kaç tane?"

Bayan Çelebi yanıtladı:

-"Bir tane efendim"

Mehmet Ali Çelebi eşini işaret ederek dedi ki;

-"Doktora yapıyor, kariyer"

Erdoğan dedi ki;

-" Bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım.

Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane, 15 tane var…"

Prompter olmayınca yani camdan okumayınca Erdoğan'ın her sözü bir skandala neden oluyor.

Erdoğan'a sormak gerek;

-Hangi PKK'lının 5 tane 10 tane, 15 tane çocuğu var?

-Yoksa 5 tane 10 tane, 15 tane var sözlerinden kastınız Kürt kadınları mı?

-Türk kadının kariyeri çocuk doğurmak mı?

Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu Erdoğan?

Tam 3 yıl önce 15 Kasım 2019'da Amerika'da iken bir gazeteci şöyle soruyor;

-"Kürtlerle neden müzakere edemiyorsunuz?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt veriyor:

- Bilmeni isterim, şu anda parlamentoda benim partimin 50'yi aşkın Kürt milletvekili var. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok"

"PKK'nın 5 tane 10 tane, 15 tane var…" sözünden senin Kürtlerle sorunun olduğu ortaya çıktı Erdoğan…

-Bakalım partindeki 50 Kürt kökenli milletvekili ne tepki verecekler?

-Bu sözlerini kabullenip AKP'de siyaseti sürdürecekler mi?

İnanıyorum ki Kürt seçmenler cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AKP'ye tek bir oy dahi vermezler.

Bakalım Kürt kökenli 50 AKP milletvekili ne diyecek?

Değerli okurlarım,

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden şu açıklama ile istifa etti;

-"20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm.

Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum."

2004'te AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin kendisini 2009'da aday göstermemesi üzerine seçime bağımsız aday olarak girince Erdoğan'ın şöyle dediği iddia edilmişti;

-"Ceket koysak seçtiririz…"

AKP'nin Şanlıurfa mitinginde Erdoğan'ın yol güzergâhı üzerindeki bazı evlerin pencerelerine ve balkonlarına ceketler asılmış, ancak Fakıbaba seçimi kazanmıştı.

Fakıbaba 26 Ekim Çarşamba günü Meclis grup toplantısında Meral Akşener'in rozetini takması ile İYİ Parti'ye katılacak.

Değerli okurlarım,

15 üyenin EYT'liliği konusunda Meclis'teki hukukçulardan telefonlar aldım.

Özetle şunları söylediler;

"Torba kanun içerisinde yapılan yasal düzenlemenin kamuoyunda EYT olarak adlandırılan ve hizmet süresini doldurduğu halde emekli olmak için gerekli yaş sınırına ulaşmayı bekleyenlerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi üyelerine bir ayrıcalık da tanınmış değildir.

Anayasa'nın 147. Maddesinde yer alan amir hüküm şöyledir;

-"… Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir."

"Bu düzenleme 12 yıl sonra söz konusu torba yasa içinde yapılmıştır. Bu yasal düzenleme ile AYM üyelerine herhangi bir ayrıcalık tanınmamış olup, Anayasanın bir amir hükmü yerine getirilmiş, bu yolla giderilen hukuki boşluk ile AYM üyelerinden zorunlu emekliliği gelmeden görev süresi dolanların özlük işlerinin ne şekilde düzenleneceğinin netleşmesi sağlanmıştır."

Değerli okurlarım,

Anayasa hükmü gereği bir yasal değişikliğin 12 yıl sonra;

-EYT'lilere yapılan haksızlık ortada iken,

-Sansür yasası CHP tarafından AYM üyelerinin önünde iken,

-Kaldı ki bunların tamamı 2009 yılından önce memuriyete başladığı için 55 yaşında emeklilik hakkı elde etmişken diyerek soruyorum;

-Maksat 65 yaşına kadar yüksek maaş almaya devam etmek değil mi?

-TBMM Başmüşaviri olarak hiçbir iş yapmadan 10 yıl maaş almak helal mi?

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesi gibi Türkiye'nin en saygın hukuk kurumunda 12 yıl onurlu görevi yapanlar, böyle akçeli hesaplara tenezzül etmeli mi?

Bence asla etmemeliler...

Umarım böyle bir ayrıcalığı incitici bulup, reddederler.

Şimdi çok değerli AYM üyelerine soruyorum;

Peki kadrosuzluktan emekli edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin binbaşıları, yarbaylarının EYT'li duruma düşürülmeleri hak mı?

Onların silah arkadaşları Türk milletinin güvenliği için terörle mücadelede en saflarda görev yapıp şehit ve gazi olmadılar mı?

-AKP iktidarı, onlara neden başka kurum ve kuruluşlarında kadro vermedi.

Haddim değil ama Anayasa Mahkeme'mizin üyelerine Anayasa'mızın giriş bölümündeki, "Eşitlik" ilkesini özetle şöyle hatırlatmak isterim:

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

X. Kanun önünde eşitlik

Madde 10 - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Soruyorum;

-55 yaşında emekli olup, 65 yaşına kadar maaş alacak olanlarla bizler eşitiz değil mi?