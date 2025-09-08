Kurt siyasetçi hayatını kaybetti! Türkeş’in A takımındaydı

Atatürkçü, milliyetçi ve vatansever yönüyle tanınan Kültür ve Turizm eski bakanı Agâh Oktay Güner yaşamını yitirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) farklı dönemlerde MHP ve ANAP Milletvekili olan Güner, yazar ve hatip kimliğiyle tanınıyordu.

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Meclis’te görev almıştı.

MERHUM DEMİREL DÖNEMİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in Başbakanlığındaki 41. Hükümet’te MHP'den Ticaret Bakanı olarak görev yapan Güner, 1996’da Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenmişti.

12 Eylül Darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin önde gelen isimlerinden biri olan Güner, Alparslan Türkeş’in A takımındaydı. "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda sanık olarak yargılandı. 16 ay tutuklu kaldıktan sonra hâkim karşısına çıkarıldığı ilk celsede tahliye edildi.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

1937 yılında Bayburt’ta doğan Güner, eğitim hayatını Konya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Güner, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi Uzmanı, Paris Fransız Planlama Yüksek Okulu’nda Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Ekonomi Doktorası yaptı.

Kariyerinde DPT Uzmanlığı ve Şube Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği, Millî Prodüktivite Merkezi Başkan Yardımcılığı, Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Öğretim Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamentosu Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevler üstlendi.

SİYASİ YOLCULUĞU VE AİLE HAYATI

ANAP’ta Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Güner, daha sonra DYP’ye geçmiş ve Tansu Çiller tarafından parti rozeti takılmıştı. Evli ve beş çocuk babası olan Agâh Oktay Güner, hem ticaret hem de kültür alanında bakanlık görevlerinde bulunmuştu.

SON YILLARI

Son yıllarında siyasetten uzak, sakin bir yaşam sürdüğü bilinen Güner’in, okumaya olan ilgisini hayatının son dönemine kadar devam ettirdiği ifade ediliyor. Kaleme aldığı "Verim Ekonomisi" ve "İsraf Ekonomisi" adlı eserleri yayınlandığı yıllarda büyük ilgi görmüş ve daha sonra alanında kaynak kitaplar olmuştu.

VEFATI

Agâh Oktay Güner’in vefatıyla birlikte Türk siyasetinde bir dönemin önemli isimlerinden biri daha hayata veda etti. Sevenleri ve siyaset dünyasından pek çok isim, Güner’in ülkeye bıraktığı fikir mirasına ve siyasal katkılarına dikkat çekerek taziyelerini dile getirdi.

Öte yandan Güner, gazetemizde bir dönem yazar kadromuzda da bulunuyordu.