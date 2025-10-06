Kurtalan'da fıstık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralıdan 2'sinin durumu kritik!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, Siirt'in Kurtalan ilçesi Şenköy mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile bir hafif ticari araç, sürücülerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle ilgili gelen ihbarlar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılara anında müdahale edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.

Korkutan kazayla ilgili olarak jandarma tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

