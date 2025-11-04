AKP eski Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli-AKP'li eski vekil Metiner

Metiner, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Bugün MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Süreci eni-konu baş başa konuştuk. Kapsamlı ve derinlikli bilgilerinden ziyadesiyle yararlandım. Umudum ve güvenim daha da arttı. Nazik kabulleri için en kalbi şükranlarımı ve hürmetlerimi sunarım.

AKP'li eski vekil Metiner, gün içinde Kürtçülük üzerinden Sakaryaspor yönetimine tepki gösterdiği bir tweetle yine gündeme gelmişti.

"KÜRTÇE SLOGAN KÜRTÇÜLÜK ANLAMINA GELMEZ"

Metiner, Sakaryaspor yönetiminin “Kürtçe slogan” tepkisine karşı çıkarak, “Tribünlerden Kürtçe ifadelerin yükselmesi ‘ırkçılık’ anlamına gelmez. Van Spor ve taraftarları asla ırkçı değildir. Bir bütün olarak bu ülkenin Kürtleri ırkçı değildir. Dahası, her türlü ırkçılığın karşısındadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Metiner, bu tür iddiaların toplumsal barışı zedeleyeceğini öne sürmüş, “Bu tarz ‘ırkçılık’ iddialarının uluorta dile getirilmesi, bizi birbirimize düşman etmek isteyenlerin değirmenine su taşır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkçe ile Kürtçe kardeştir. Bırakın Türkçe ile Kürtçe kardeşçe kol kola girip birbirinin gönlünde göğersin” demişti.