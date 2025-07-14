Kürtçe müziğe kötü muamele iddiası... Valilikten açıklama geldi

Geçtiğimiz gün İstanbul Bayrampaşa’da aynı aileden 10 kişinin piknik dönüşünde Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle kötü muameleye uğradığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili “Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu” iddialarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken “Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda; 13.07.2025 Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa İlçesi’nde yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ettikten ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır.” ifadelerine yer verildi.

"EMNİYET ÖNÜNDE TOPLANMIŞ VE TAŞKINLIK ÇIKARMIŞTIR"

Açıklamanın devamında, “Saldırının ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilmiş ve 6 şahıs Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştür. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır. Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30), B.K.(22), D.K.(28) isimli şahıslar hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.” denildi.

Olayın incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

İddialarla ilgili İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de bir açıklama yapılırken açıklamada, “Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, İstanbul ilimizde yaşanan bir asayiş olayı üzerinden kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, dezenformasyon ürünüdür ve olayın asıl mahiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır. Doğrusu; İstanbul Bayrampaşa ilçesi Atışalanı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar polis devriyesi tarafından uyarılmış, şahıslar bu uyarıya karşılık müzik sesini artırmış ve güvenlik güçlerimize yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunmuşlardır. “ ifadelerine yer verildi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

“Olay yerine gelen takviye ekiplerce duruma müdahale edilerek ilgili şahıslar gözaltına alınmıştır. Sonrasında Bayrampaşa Polis Merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından taşkınlık çıkarılması üzerine de güvenlik güçleri tarafından kalabalık dağıtılmış; taşkınlık çıkaran bazı şahıslar bu esnada gözaltına alınmıştır.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, gözaltına alınan kişiler hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Olayın etnik kimlik, dil veya müzik tercihi ile ilgisi bulunmamakta; yaşananlar, görevli memura mukavemet ve kamu düzenini bozma eylemleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimize yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarının bir parçası niteliğindeki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.” denildi.