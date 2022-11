Kurtlanmış işkembeler yıkanıp piyasaya sürülüyor

Medyabaşkent'te yer alan habere göre, Ankara Çubuk'ta özel bir mezbahanede kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerde kurtlanan işkembeler yıkanarak yeniden piyasaya sürüldü.

VATANDAŞ İŞKEMBEDEN SOĞUDU

Görüntüleri izleyenler adeta çılgına dönerken vatandaşlar 'İşkembeden soğudum' 'Bu videodan sonra nasıl bu çorbayı içeceğim' 'Allah sizi kahretsin' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada ses getiren video sonrası işletme İHA'ya açıklamada bulundu.

Tesis Müdürü Demirhan, sosyal medyada kurtlanan işkembelerin kimyasallarla yıkanarak yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasındaki görüntülerin olayın sadece küçük bir kısmı olduğunu dile getirerek, “Olayın başlangıcı ve bitişi o şekilde değil, görüntünün altında yazıldığı gibi değil. Olay Ağustos ayında cereyan eden bir olay. Bizim burası hükümet veterineri ve kendi veterinerimizin görev yaptığı, bakanlığın sürekli denetiminde olan bir tesis.

Bu tesis sürekli işleyen bir tesis. İşkembe dışarıdan tesislere temizlenmek için mesai dışında geliyor, kapıdaki güvenlik arkadaşlar ön kabule malı alıyorlar, bekletiyorlar ve ertesi sabah hükümet veterineri ve kendi veterinerimiz gelip onun kontrolüne giriyor, kontrolünde bu ürünün bozuk olduğu tespit ediliyor.

Tespit edilip imha ediliyor. Tutanaklarıyla, imha tutanaklarıyla birlikte tutulmuş bir ürün. O an için görüntüler mal sahibine olayın ne olduğunu anlatmak için çekilen bir görüntü. Sonradan görüntü amacı dışında kullanıldı” diye konuştu.

Bu olayla sürekli karşılaştıklarını aktaran Demirhan, “Tesise bozuk ürünlerde gelebiliyor. Biz bu ürünleri tutanak karşılığında imha ediyoruz. Buraya gelen her ürün çıkmaz. Bizi en çok medya tarafı üzdü çünkü kanunen yapılması gereken her şeyi yaptık ondan bir eksikliğimizin olduğunu düşünmüyoruz. Ama bunu medyaya bu şekilde yansıtıldığı zaman bunu temizlemek çok zor bir şey, üzücü” ifadelerini kullandı.



Girişim Et Entegre Tesisi Veteriner Hekimi Gülseda Karsavuranoğlu internette yayınlanan görüntülerin ve olayın yanlış bir amaçlarla saptırılarak işletmeyi karalamak adına yapılan küçük bir parçasının yayınlanması olduğunu vurgulayarak, “Ben sürekli burada bulunuyorum veteriner hekimi olarak ve devlet tarafından görevlendirilen bir resmi veteriner hekim meslektaşımızda işletmede bulunmaktadır. Buraya girip çıkan ürünlerin kontrolü yapılarak tüketime sunulup sunulmayacağı noktasında karar veren ve en son onaylayan veteriner hekimler olarak biz burada görev yapıyoruz” dedi.

Gıda ve kesimhane işletmesine uygun olmayan ürünün mesai saati dışında getirildiğini söyleyen Karsavuranoğlu, “Biz işletmeye geldiğimizde bunu tespit edip direkt imhasını yaptık. Temizlenerek tüketime sunulduğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz yasal prosedürde gerekli evraklarımız ve tutanaklarımız tutulup burada denetime gelen yetkili mercilere de sunuldu” ifadelerini kullandı.