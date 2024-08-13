Kurtlar hakkında 25 gerçek

Kurtlar, karmaşık sosyal yapılarıyla tanınır. Bir sürü içinde hiyerarşik bir düzen bulunur. En yüksek rütbeli bireyler alfa çiftidir. Sürünün diğer üyeleri bu çiftin etrafında toplanır ve genellikle onların liderliğini takip eder. Bu yapı, avlanma ve yavruların bakımı gibi kritik işlevleri koordine eder.