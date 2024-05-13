Kurtlar sürüye saldırdı: 19 koyun telef, 11 kayıp

Yetiştirici Nurettin Kodak, Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satıp evlenmeyi düşünüyordu ancak kurt saldırısı planlarını alt üst etti.

Kodak, sürüsünü dağlık alana saldıktan sonra sokak köpeklerinin sesinden korkan koyunların dağıldığını fark etti. Ancak hava karardığında sürüsünü bulamadı ve durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalarda, Sazköy'e yakın dağlık alanda 19 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi. Kodak, çabalarına rağmen kayıp 11 hayvanını bulamadı.

Bu olay, Kodak'ın kişisel ve maddi kaybı yanında büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu. "Kurtlar en besili hayvanlarımı telef etti. Evlenmeyi planlıyordum. Hayallerim de hayvanlarım gibi telef oldu. Kız istemeye gidildiğinde ne iş yaptığım soruluyor. Çobana kız vermiyorlar" diyen Kodak, yaşadığı zorluğu ifade etti.

Yetkililer, kayıp hayvanların bulunması ve bu tür saldırıların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.