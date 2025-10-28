Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz sahnelerinden biri olan Süleyman Çakır’ın kumarhane açılışı, yapay zeka desteğiyle animasyon haline getirildi. İçerik üreticisi Tolga Suna, dizinin meşhur sahnesinin anime versiyonunu oluşturdu.

Dizide bulunan ikonik karakter Süleyman Çakır'ın kumarhane açılışı sahnesini animasyon haline getiren Suna'nın videsu kısa sürede sosyal medyada bir çok kez paylaşıldı.

Yapay zekayla yeniden tasarlanan sahnede, Süleyman Çakır’ın yanı sıra Polat Alemdar, Laz Ziya, Tombalacı Mehmet ve Testere Necmi gibi dizinin ikonik karakterleri de yer aldı.