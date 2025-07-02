Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyadan açıkladı. Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." dedi.

Oyuncu, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu(Kibritçi Cevat) karakteriyle akıllara kazanmıştı. Şekip Taşpınar, 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmiş ve entübe edilmişti.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan eğitimini tamamladı. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda adım attı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gören Taşpınar, 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştu.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri aldı.

1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme gerçekleştirdi. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile akıllara kazınmıştı. Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda bulundu.

Sinema ve oyun çalışmaları sürüyordu.