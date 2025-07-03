Kurtlar Vadisi efsanesi Şekip Taşpınar’ın ölümünde kahreden detay! Kibritçi Cevat’ın son paylaşımı yürekleri burktu

Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Gelincik, Behzat Ç., Karadayı, Cesur Yürek, Arıza, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde oynayan Şekip Taşpınar’dan dün acı haber geldi. Taşpınar, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi menajeri Temmuz Karikutal duyurdu: “Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar’ı sabah saatlerinde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Birlikte çok şey paylaştık. Mekânın cennet olsun ağabey…”

EŞİNDEN VEDA MESAJI

Oyuncunun eşi Berna Özdemir, sosyal medyada, “Varlığınla güzeldi, yokluğunla da kıymetlisin. Ruhun şad olsun canım. Gittiğin yer incitmesin seni” notuyla duygusal bir paylaşım yaptı.

Dün vefat eden ünlü oyuncunun eşi Berna Taşpınar, Datça’daki evlerinin önünde cenaze detaylarını açıkladı.

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Berna Taşpınar, Datça’daki evlerinin önünde, “İki gün önce ablasını ziyaret için Altınoluk’a gitmişti. Bu sabah kalp kriziyle vefat ettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk’a gidiyorum. Cenazesi yarın annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Ünlü oyuncunun cenazesi, bugün öğle namazını takiben Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.

SON PAYLAŞIMI

Şekip Taşpınar, 9 Mayıs’ta sosyal medyada son paylaşımını yaptı: “O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki, önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU.”

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969’da Ankara’da doğan Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Sanat hayatına 1988’de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda başlayan Taşpınar, 1990-1994 yıllarında konservatuvar eğitimi almış, 1995-1998 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır.

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2000-2003 yıllarında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri vermiştir. 1988’den itibaren TRT ve çeşitli kanallarda seslendirme yapmış, 2000’li yıllarda Kurtlar Vadisi Pusu’daki “Kibritçi Cevat” rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Beyaz Gelincik, Behzat Ç., Karadayı, Cesur Yürek, Arıza, Kanunsuz Topraklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi yapımlarda rol almıştır. Uzun süre Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan Taşpınar, 2023’te sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle böbrek hasarıyla tedavi görmüştü.

2 Temmuz 2025’te, 56 yaşında, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde ablasını ziyaret ederken kalp krizi sonucu vefat etmişti. Cenazesi, 3 Temmuz 2025’te Altınoluk’taki Mecitdede Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedilecektir.

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