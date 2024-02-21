Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer alan Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu.