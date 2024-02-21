Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı

Eski dizilerin hayranları bu dizilerin yeniden ekranlara dönmesi için zaman zaman kampanyalar yapılıyor. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi...
Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer alan Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu.
Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamadan aylar sonra Kurtlar Vadisi'nin ekrana döneceği iddiaları ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adı ile dijital platform üzerinden yayımlanacağı iddiaları sonrası Pana Film açıklama yaptı.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Pana Film'den yapılan resmi açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Dizinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek için yapımcı şirketin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini açıkladı.