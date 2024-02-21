Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı

Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı
Merve Elçi
Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi devlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceği iddialarına Pana Film yanıt verdi. "İddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.
1/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 1

Eski dizilerin hayranları bu dizilerin yeniden ekranlara dönmesi için zaman zaman kampanyalar yapılıyor. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi...

2/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 2

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer alan Kurtlar Vadisi için Necati Şaşmaz daha önce Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için çalışmalara başlayacaklarını duyurmuştu.

3/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 3

Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" ifadelerini kullanmıştı.

4/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 4

Bu açıklamadan aylar sonra Kurtlar Vadisi'nin ekrana döneceği iddiaları ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi dizisinin, 'Kurtlar Vadisi Kaos' adı ile dijital platform üzerinden yayımlanacağı iddiaları sonrası Pana Film açıklama yaptı.

5/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 5

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Pana Film'den yapılan resmi açıklamada, Kurtlar Vadisi dizisinin başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

6/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 6

Dizinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek için yapımcı şirketin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini açıkladı.

7/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 7
8/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 8
9/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 9
10/10
Kurtlar Vadisi geri dönüyor mu? Pana Film açıkladı 10
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Yılmaz Erdoğan gönlünü 25 yaş küçük modele kaptırdı. Ünlü bestecinin yeğeniyle aşk yaşıyor
Yılmaz Erdoğan gönlünü 25 yaş küçük modele kaptırdı. Ünlü bestecinin yeğeniyle aşk yaşıyor
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti
Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıkları ortaya çıktı. Haftalık ücretleri yok artık dedirtti
Ünlü prenses Playboy dergisi için soyundu. Kimse bunu beklemiyordu
Ünlü prenses Playboy dergisi için soyundu. Kimse bunu beklemiyordu
Yeşilçam'ın yakışıklısı şimdi 60 yaşında tamircilik yapıyor
Yeşilçam'ın yakışıklısı şimdi 60 yaşında tamircilik yapıyor
Banyo'da poz verdi. Yorum yağdı
Banyo'da poz verdi. Yorum yağdı