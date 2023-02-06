﻿Memati'nin sevgilisi yıllara meydan okuyor

Yapımcıların manken kökenli oyuncularla çalışmak istemediğinden yakınan Taslan sözlerine şöyle devam etti; 'Biraz yapımcıların şu korkusu varmış manken kökenli oyuncudan biraz tedirgin oluyorlarmış disiplinsiz olurlar diye. Benim kariyerinde öyle bir şey yok ben hep disiplinliydim yine öyleyim. Oyunculuktan gelenleri daha çok tercih ediyorlar. Ama olsun ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım.'