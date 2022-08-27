﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Muro karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu, daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur dizilerinde de boy göstermişti.
Başarılı oyuncunun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.
Mustafa Üstündağ, Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık ile dünya evine girdi.
Mutlu haberi, Tuba Kalçık sosyal medya hesabından duyurdu.
Kalçık, paylaşımına 'Ömür boyu birlikte el ele' notunu düştü.
Ünlü çiftin Beykoz Belediyesi’nde kıyılan nikah törenine Buket Aydın, Esra Ezmeci gibi isimler katıldı.
Buket Aydın ve Esra Ezmeci sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık’ı tebrik etti.
İşte nikah töreninden bazı kareler...